用生意講政治？賴香伶爆氣嗆郭台銘「適可而止」⋯柯P、館長傻了

▲▼柯文哲、賴香伶上館長直播。（圖／翻攝《R館SHOW SHOW》）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘在選前2天鬧翻，兩人選前之夜同台喬不攏。柯文哲與民眾黨不分區第一名賴香伶9日上館長直播，賴香伶不滿砲轟，「我覺得政治如果用生意來講，就小看政治了，政治目的是服務多數人，你沒有用誠信取得政治的招牌，今天民眾黨也不需要存在啊」。

柯文哲坦言，其實他自己也知道，內部團隊很不高興，郭台銘昨天去基隆也沒有通知。柯文哲重申，民眾黨是獨立自主的政黨，走我們的路，如果人家幫忙，就當作額外的，心態會比較快樂一點，那個都算多的、extra。

在旁賴香伶作勢要表達她的看法，柯文哲驚訝地問說「你也不爽是不是？」賴香伶抨擊，做人應該承諾什麼要履行，當初郭柯合作，她以前對郭台銘也很不滿，因為富士康、鴻海，她認為，如果郭真的要對台灣有所貢獻的話，就應在勞資做領頭羊，實質做出東西，因此她曾經遲疑不參與（不分區立委）。

賴香伶指出，她看到郭台銘幫3號那個政黨（指親民黨）在催票，雖然大家對小黨參加國會的期待是真的，但是問題是「誰應該進去？」他對宋楚瑜很尊敬，但是他走到今天，也是會對他的核心思想遲疑。

賴香伶說，為什麼不倒過來說，今天郭董的菁英也到了這個政黨，「把確定的力量送進國會，這我覺得是一開始承諾，要放在心上」，她自己很在意這件事；但郭台銘現在去站台或是用一個方式告訴我們說「我也穿你們衣服」，這點她自己是不予認同。

賴香伶更重砲轟，「我覺得政治如果用生意來講，就小看政治了，政治目的是服務多數人，你沒有用誠信取得政治的招牌，今天民眾黨也不需要存在啊」。

柯文哲看到賴香伶頗具戰力的一席話，補充說，賴香伶加入不分區時跟他說，「如果你跟他（郭台銘）合作我在立法院照樣打他K他」，他笑稱，「她大概跟郭台銘有仇啦」。

賴香伶表示，「你做什麼樣的位子，就要為位子負責嘛」，自己對自己負責，像郭董選前都已經這樣，「我都覺得要適可而止」。

賴香伶一連串的發言讓館長都驚訝直呼「好犀利」，賴香伶則稱自己比較直話直說，「其實市長更犀利」，柯文哲無奈笑說，「你講話就不叫失言，為什麼我講話就失言」，直播吸引了2萬多人線上觀看。