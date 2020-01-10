3次突襲讓柯文哲陣營炸鍋　民眾黨選前之夜不邀郭台銘　

▲柯文哲、郭台銘選前之夜同台機會以破局收場。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

距離2020大選投票倒數12小時，各黨無不積極把握最後時間拉票，過去因「郭柯王」聯盟站曾在同一陣線的鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲，卻在此時傳出分裂，其中一個原因是郭台銘數次強勢作風讓柯營幕僚「炸鍋」，而民眾黨選前之夜決定不邀請郭台銘的動作，其實也已經讓郭、柯二人雖稱互動良好，但底下團隊實際已貌合神離的模樣正是浮上檯面。

郭營內部有雜音 選前之夜挺橘或白

據了解，郭營內部對於挺不挺柯文哲、民眾黨也有雜音。一派認為應該要親民黨、民眾黨兩方交好，因此主張選前最後一天（10日）郭台銘趕場兩邊，同時也更有曝光度與話題。

但另外一派則主張「郭家軍」最大化，郭台銘應該全力顧好親民黨，畢竟安插進民眾黨的高虹安位列不分區第3，就目前看來是「郭家軍」相對穩定能進入立院者，相較於高，居親民黨3、4席的宣明智、劉宥彤，則處在安全名單邊緣，若集中資源全力挹注，不無當選可能。

柯營幕僚選前炸鍋 郭台銘多次突襲

而在民眾黨部分，郭柯結盟後，雙方連結其實並不如外界所想的緊密，數次合作下來，郭台銘「任性」的行事作風早已讓柯營內部相當頭痛，儘管柯文哲對外仍秉持「朋友要多、敵人要少」作風，但麾下幕僚近來對郭的不滿已近臨界點，而從三件輔選活動的突發狀況也可看出柯營私下的不滿。

以12月一場郭台銘合體柯文哲幫各自子弟兵吳達偉、李縉穎站台的活動為例，柯營幕僚當時獲得的資訊，當天活動其實並未安排郭台銘，因當時郭甫從美歸國，前一晚深夜才被告知郭台銘會出席活動，根本無討論當天的活動細節與合作模式，才讓該日出現郭柯兩大母雞分站不同車的狀況。

其次，11月底郭柯同台，當時郭台銘興致一來怒批台獨都垃圾，但卻把話塞進柯文哲嘴裡，稱「認同柯市長說搞台獨的都垃圾」，一旁的柯直接嚇到抬頭，事後柯營幕僚更火燒屁股，趕忙透過民眾黨系統做出澄清。

另外，在9日郭台銘突然現身基隆加入大眾走活動，也並未事先知會民眾黨，儘管帶有平衡「白橘」、彌補少站民眾黨台的意味，但終究是郭台銘本身的想法，突襲式的作風讓柯營幕僚相當頭痛。

事實上，柯陣營內部也有人主張，郭台銘近來頻頻幫親民黨催票，在國會政黨理念上與柯文哲的三黨不過半的想法也不同。雖然柯文哲表現在外的言行是一副看得很開的樣子，但幕僚們在經過綜合評估並經討論後，主張選前之夜不與郭台銘同台。

▲郭台銘曾揹著柯文哲 衝刺民眾黨不分區選情。（資料照／記者郭世賢翻攝）

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