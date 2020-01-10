選前之夜吳怡農號召農粉上凱道　提倡18歲公民投票權「頭巾」秒搶光

▲2020凱道選前之夜吳怡農擔任主持人。（圖／記者李毓康攝）



記者陳涵茵／台北報導

選前最後一夜，今日上午蔡英文總統與台北市第三選區中山、北松山民進黨立委候選人吳怡農同框，晚間也雙雙出席凱道選前之夜，進行選前最後催票。

吳怡農選戰鎖定年輕族群，選前之夜特地號召農友徒步上凱道，從自由廣場牌樓走向選前之夜，並發放「18歲公民權」布條與頭巾，宣揚理念。吳怡農多次在公開場合提倡「修憲落實18歲公民權」，他表示，修憲落實18歲公民權是已擱置20年的議題，在台灣滿18歲在刑法上就必須為自己負全責，年輕人有一切責任但卻沒有公民投票權。

▲挺農隊伍一同上凱道。（圖／記者陳涵茵攝）



▲吳怡農提倡落實18歲公民投票權，將頭巾綁在手臂上。（圖／記者陳涵茵攝）



吳怡農表示：「年輕人這幾年其實特別關心國家未來發展，他們有權利為自己的未來表決， 希望修憲落實把公民投票權從20歲調到18歲。」號召農粉走上凱道、走上選前之夜，綁上布條、綁上頭巾，讓大家看見這議題。

▲頭巾上寫著18與壯闊台灣。



今日自由廣場前約聚集2千位農友，他也提到看見支持者站出來非常感動，對於明天非常有信心，最後不忘提醒農友：「今天晚上大家不要太晚睡，明天記得出門投票。」