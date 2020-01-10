選前之夜聚「眾」不怕沒大咖　柯文哲催票台灣重開機

▲柯文哲北門車掃。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選接近尾聲，距離投票也正式進入最後12小時倒數，為了拉抬立委選情、政黨票，台灣民眾黨將在10日晚間於台北行旅廣場舉辦選前之夜，黨主席柯文哲將親率立委子弟兵造勢，並上台發表演說催票。此外，柯爸柯媽、夫人陳佩琪及妹妹柯美蘭都將現身力挺；而郭柯同台雖破局，但民眾黨選前之夜仍有神秘嘉賓。

根據民眾黨規劃，選前之夜活動從下午4點開始，就會有文創攤商進駐廣場，而晚會則預計在6點10分在九天民俗表演團隊的鼓聲中揭開序幕，民眾黨立委候選人將輪流上台發表演說，而主角柯文哲則將在8點20分登台，最後還有大合唱、志工授證等，全部活動預計在9點結束。

據了解，柯文哲的演說除了闡述民眾黨理念、再次對支持者拉票外，還會重申市長任內政績藉以凸顯藍綠執政的無能，也會再次喊話選民要跳脫藍綠，給台灣重開機的機會。

而選前最後一場造勢活動，雖然柯文哲本人沒有參選，但仍出動「柯家軍」，把柯爸柯媽、夫人陳佩琪及妹妹柯美蘭等都找來出席活動，此外還規劃有神秘嘉賓現身，盼把握最後機會炒熱話題催票。

沒大咖也無妨 活動聚焦民眾黨本身更好拉票

此外，儘管與郭台銘陣營鬧翻，無法再現郭柯同框畫面，但反而也能讓活動聚焦在民眾黨本身。據柯營幕僚私下透漏，與郭營之間的對話管道通暢，但首先郭台銘在立場上搖擺不定，近來力挺親民黨的形象明確，不宜再登民眾黨造勢晚會。

此外，郭柯過去合作的過程中，其實有多次採突襲方式「硬上」，事先並未知會民眾黨以及柯營幕僚，讓幕僚逼得要臨時做調整，早已讓柯營內部對於郭台銘相當感冒。