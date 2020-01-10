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柯文哲搶第三大黨！民眾黨行旅廣場辦選前之夜號召萬人上街

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▲▼台灣民眾黨南北眾貫線車隊掃街，民眾黨主席柯文哲與檔籍不分區立委候選人吳欣瑩。（圖／記者湯興漢攝）

▲為拉抬政黨票，柯文哲近來積極掃街。右為吳欣盈。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2020選舉進入最後階段，各黨無不用盡全力把握最後機會催票。而台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲雖然沒有參選總統，但仍推出「柯家軍」加入立委戰局，選前之夜選擇回到自家主場台北市舉辦，地點選在「台北行旅廣場」，目標號召萬人齊聚衝出氣勢。該區域是柯「西區門戶計畫」政績成果的核心，鄰近立法院、台北車站，更象徵前進國會的決心，也能順勢提醒青年返鄉投票。

隨著選舉進入膠著，柯文哲籌組的民眾黨遲遲無法在第三勢力中脫穎而出，民眾黨也著手啟動最終計畫，將黨內兩大知名度最高的母雞—柯文哲、蔡壁如，推上前線，柯的部分啟動全台車隊掃街，蔡則是先一步在12月中旬便展開「大眾走」計畫，在選前完成徒步環島的壯舉。

蔡壁如啟動的大眾走計畫雖然耗時、耗力，更考驗參與者的意志力，但實際走入基層後，確實收到正向反饋，能更清楚老百姓真正面臨的問題。根據柯營幕僚觀察，大眾走或許短時間內不會看出效果，但對民眾黨的知名度非常有幫助，對於黨未來的發展都有重要的幫助。

而民眾黨的選前之夜選在行旅廣場舉行，除了能搭配在該處起跑的大眾走活動，象徵「有始有終」，徒步走完了全台灣。此外，鄰近北門、雙子星，都是柯文哲任內重要政績，更重要的是，這些政績都是前朝解決不了、不敢碰的，再次宣傳柯的政績，更能凸顯出藍綠過去執政的不足與無能之處。

另外，行旅廣場4、5百公尺外就是立法院，選在該處也有象徵前進國會之意。而造勢晚會就選在台北車站旁，更能提醒民眾不畏麻煩返鄉投票，尤其柯的支持者以各黨必爭的年輕族群為主，也能提醒青年返鄉投票。

▲台灣民眾黨主席柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

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