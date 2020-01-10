快訊／飛越1萬2千公里回台灣！正妹畫家哽咽拉票：怕下次回家人事已非





▲2020凱道選前之夜，海外青年代表陳瑋璇。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文選前之夜壓軸場在凱道，晚間六點後下班人潮湧現，人潮滿出至附近的中山南路及中山北路。來自海外的青年代表陳瑋璇飛越一萬兩千公里回台灣投票，她致詞時說道，這是她第一次參與選舉，因為她很害怕，下次回家人事已非。

這次大選被視為是「世代之爭」，退休長輩挺韓國瑜、年輕族群力挺蔡英文。韓國瑜9日在凱道的造勢晚會人潮大爆滿，讓英粉們在臉書直喊「怕爆」，激出小英支持者熱度。10日晚間六點，上班族及學生陸續下班下課，凱道人潮也持續湧現，截至晚間七點，人潮滿至周遭的中山南路及中山北路。

海外青年代表、正妹畫家陳瑋璇這次飛越一萬兩千多公里回到台灣投票。她致詞時表示，很想為台灣做點事情，這是自己第一次參與選舉，蔡英文帶給很多女性力量，讓女性也敢投身企業界、各行各業替台灣奮鬥。

陳瑋璇說，這幾年來，台灣在蔡英文的帶領下，世界沒有忘記台灣，台灣回到世界的舞台，發光發熱。

陳瑋璇說道激動處一度哽咽。她提到，這次搭乘加拿大航空的班機回台灣，但台灣的名字後面卻被加上中國，「我憤怒擔憂，我害怕下次回家人事已非，支持蔡英文的原因有很多，我始終深信，不管改變的道路多漫長，不管道路多少險阻，都沒有人可以阻擋進步的力量，民主並非奇蹟，為了守住家鄉，我們飄揚過海回來了，我希望明天一月十一日大家一起站出來，用你手中的選票守護我們的家，台灣，投給三號蔡總統。」