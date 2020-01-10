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全文／郭台銘站台親民黨：堅決反對台獨　一定要制衡民進黨

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▲▼2020親民黨選前之夜。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭台銘、宋楚瑜同框出席2020親民黨選前之夜。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

2020大選前最後衝刺，鴻海創辦人郭台銘10日出席親民黨的選前之夜晚會，郭台銘在致詞時強調，「我堅決反對台獨，因為不節制的台獨勢力將破壞長年來台灣維持現狀的努力」，他並呼籲本次選舉一定要制衡民進黨的一黨獨大。

郭台銘以鋼索理論開頭，指台灣的命運，從他出生的前一年起，就注定了鋼索一端握在華盛頓，另一端握在北京，數十年來為了讓台灣維持現狀戰戰兢兢，此次選舉的過程，把台灣在「鋼索理論」下的無奈完全呈現出來。

▲▼2020親民黨選前之夜，郭台銘跟宋楚瑜合體。（圖／記者周宸亘攝）

郭台銘砲轟，現今執政的民進黨政府，在在都表現出一黨獨大、權利的傲慢及權力的暴力，他細數是一例一休、公投法、反滲透法等爭議，還直指小英競總辦發言人表達若在立院有2/3席次可改國號，支持統一即是叛國的思想犯罪論，都證明我們讓民進黨一黨獨大的嚴重性，對民主精神破壞的嚴重性。

郭台銘說，「我堅決反對台獨，因為不節制的台獨勢力將破壞長年來台灣維持現狀的努力，背離台灣以經濟手段在兩岸和平、與世界立足的穩定主軸」。郭台銘呼籲本次選舉一定要制衡民進黨一黨獨大！未來立法院要以民生與經濟法案優先，才是全體國民之福。

▲▼2020親民黨選前之夜。（圖／記者周宸亘攝）

郭台銘親民黨選前之夜致詞全文：

各位親愛的親民黨，宋主席支持者，郭台銘的朋友們大家好，從去年4月17日起，你們每一雙溫暖的手，望向我的每一雙眼神，都在提醒著我能為中華民國，能為台灣的老百姓們做些什麼？

初選時我提出「鋼索理論」，台灣的命運，從我出生的前一年起，就注定了鋼索一端握在華盛頓，另一端握在北京，我們數十年來為了讓台灣維持現狀，戰戰兢兢，無時無刻不在維持生存的平衡，此次選舉的過程，把台灣在「鋼索理論」下的無奈完全呈現出來，但影響台灣最大的關鍵的經濟問題及內政問題卻得不到太多的關注及討論，民生和福祉的議題被邊緣化，加速了台灣未來命運搖擺的不確定性，我知道大家的追求是維持中華民國的民主自由，享受安居樂業的生活，「和平，安定，經濟，未來」，這是我從初選時提出，到現在也堅持的理念。

現今執政的民進黨政府，在在都表現出一黨獨大、權利的傲慢及權力的暴力，不管是一例一休、公投法關進鐵籠、違反程序正義的反滲透法，東廠及卡管，直到小英競總辦發言人表達若在立院有2/3席次可改國號，支持統一即是叛國的思想犯罪論，都證明我們讓民進黨一黨獨大的嚴重性，對民主精神破壞的嚴重性。
我堅決反對台獨，因為不節制的台獨勢力將破壞長年來台灣維持現狀的努力，背離台灣以經濟手段在兩岸和平、與世界立足的穩定主軸。

郭台銘呼籲本次選舉一定要制衡民進黨一黨獨大！未來立法院要以民生與經濟法案優先，才是全體國民之福！

親民黨將我的六大政策，包括引起很大迴響的0-6歲國家養，整合進入親民黨的政見中，我相信中道勢力未來可以在國會發揮最大的影響力。讓所有人能感受到「政治為百姓服務，政治為經濟服務」的好處。
我希望曾經支持我的人、目前還是支持我的人、未來可能會支持我的人能知道我沒忘記我的初衷，當「中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」，對此次總統大選我袖手而不旁觀，對立法院，你我都有責任，讓人民的聲音被聽見，明天記得要支持中道力量，政黨票支持親民黨，民眾黨，讓國會有機會改變！讓政治為人民服務，讓政治為經濟服務！

今天在這個台子上的立委候選人，不管是區域或不分區立委候選人，未來都要記住人民的利益要放在政黨利益和個人利益之上，不A錢，不關説，不違法亂紀，如果貪污，我會第一個出來罷免你們，要為國家人民做事，莫忘初衷！加油！親民黨加油，宋主席加油！

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