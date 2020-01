川普酸人打臉自己　9年前說歐巴馬為選票攻擊伊朗

▲川普過去的推特文打臉自己。(圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

在川普3日下令以無人機狙殺伊朗將領蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)後,他在2011年時推特發的內容「總統(歐巴馬)會藉著攻打伊朗爭取連任」被網友翻出來,讓大家笑說根本打臉自己,預言9年後的事。

綜合外媒報導,川普宣布刺殺蘇萊曼尼後,得意地在推特上貼出一張美國國旗的照片,但網友翻出川普2011、2012年時都發文諷刺過歐巴馬,「為了當選,歐巴馬會向伊朗開戰」、「歐巴馬民調降很快,他有可能會對利比亞或伊朗發動攻擊」。

Now that Obama’s poll numbers are in tailspin – watch for him to launch a strike in Libya or Iran. He is desperate.

另外還有一段川普2011年罵歐巴馬的影片提到,「總統(歐巴馬)要對伊朗開戰,因為他連談判的第一步是什麼都不知道,又弱又沒用,他只有攻擊伊朗才能繼續霸占總統的位置。」

“Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected — and as sure as you're sitting there — is to start a war with Iran.” pic.twitter.com/usZFLiHnBw