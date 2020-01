快訊／至少8人亡！敘利亞傳空襲　不明飛機「擊毀」民兵武器庫

記者張方瑀/綜合報導

美聯社報導指出,敘利亞東部邊境地區再傳空襲,不明來源的飛機投射炸彈,擊毀位在接壤伊拉克的布卡瑪(Boukamal)地區,親伊朗民兵組織的武器庫與車輛。目前伊拉克與敘利亞皆暫無回應。

奈及利亞媒體Channels TV報導,不明飛機瞄準車輛和軍火庫,造成大規模爆炸,至少8名伊拉克武裝份子喪命。

敘利亞人權瞭望台組織 (The Syrian Observatory for Human Rights)表示,飛機的攻擊目標是布卡瑪地區,親伊朗民兵的據點,飛彈擊中了武器庫與車輛。

以色列《耶路撒冷郵報》指出,當地電視台先是聽到猛烈的爆炸聲,接著在布卡瑪地區上空看到「敵機」,據傳,遭炸毀的武器是準備送往親伊朗的黎巴嫩真主黨(Hezbollah)。另外,也有多家阿拉伯媒體指出,是以色列發動了這次空襲。

Unidentified planes reportedly strike targets in Syria near the border with Israel, triggering “a huge explosion” amid soaring tensions in the region between the U.S. and Iran. https://t.co/9A4rcRnYU9