快訊／至少8人亡！敘利亞傳空襲　不明飛機「擊毀」民兵武器庫



記者張方瑀／綜合報導

美聯社報導指出，敘利亞東部邊境地區再傳空襲，不明來源的飛機投射炸彈，擊毀位在接壤伊拉克的布卡瑪（Boukamal）地區，親伊朗民兵組織的武器庫與車輛。目前伊拉克與敘利亞皆暫無回應。

奈及利亞媒體Channels TV報導，不明飛機瞄準車輛和軍火庫，造成大規模爆炸，至少8名伊拉克武裝份子喪命。

敘利亞人權瞭望台組織 (The Syrian Observatory for Human Rights）表示，飛機的攻擊目標是布卡瑪地區，親伊朗民兵的據點，飛彈擊中了武器庫與車輛。

以色列《耶路撒冷郵報》指出，當地電視台先是聽到猛烈的爆炸聲，接著在布卡瑪地區上空看到「敵機」，據傳，遭炸毀的武器是準備送往親伊朗的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。另外，也有多家阿拉伯媒體指出，是以色列發動了這次空襲。