臉書海底電纜建在奧勒岡無電信小鎮　居民控訴：離開我們的海灘

▲臉書公司進駐蒂拉德爾馬（Tierra del Mar）小鎮遭居民反對。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國奧勒岡州（State of Oregon）沿海的蒂拉德爾馬（Tierra del Mar）是一個沒有紅綠燈和手機服務的小鎮，但近日臉書卻打算利用這個地區，建立連結美洲和亞洲的海底纜線著陸點。這個計畫引起民眾強烈反彈，認為此舉會破壞當地原有的寧靜。

根據美聯社報導，臉書公司指出，蒂拉德爾馬小鎮是美國西海岸少數適合使用超高速電纜的地區，並且可以連結到美國其他城市，包括設置在奧勒岡州普賴恩維爾（Prineville）的臉書大型資料數據中心，也可以連結到日本、菲律賓等國家，滿足全球互聯的需求。

奧勒岡州蒂拉穆克（Tillamook）委員會在9日進行投票後，以2比1的比數通過海底電纜計劃案，卻引起當地民眾的抗議，計劃要向州議會提出上訴。蒂拉德爾馬小鎮多為住宅區，因此電鑽工程可能會破壞地基和化糞池系統，且可能會吸引到更多企業進駐。

▲委員會在9日以2比1的比數通過海底電纜計劃案。（圖／達志影像／美聯社）

居民羅傑斯表示，「一旦向科技公司開放海岸，小鎮彷彿就變成一個完全開放的公共場所。」她的住屋附近即為臉書公司所接收的土地，若是工程批准，電鑽項目就會在此處進行。而周邊居民則在土地標示「讓Facebook遠離我們的海灘」的牌子，表達他們的抗議。

蒂拉德爾馬小鎮是許多退休人士選擇居住的地方，因為當地有未被汙染的海灘，還可以看到野生的鹿、白頭海鵰和海鳥。幾年前也曾經有投資者想將鎮內農場改建為高爾夫球場，因為遭居民反對，最終改建為自然保護區。

臉書公司針對計劃解釋，會謹慎選擇鑽探的地點，避開漁民灑網的區域，只在允許埋電纜的地區進行，也會避開海底峽谷以及受聯邦保護的魚群棲息地。他們也補充，因沿海的太平洋城（Pacific City）已經有4根電纜，若繼續搭建會有潛在風險，所以才會另尋新的地點。

國際電信聯盟（International Telecommunication Union）數據指出，全球使用互聯網的人口已經達到41億，佔全球總人口54%，而目前海底電纜約有800個著陸點，但目前很少有人站出來反對。

▼ 居民在土地標示「讓Facebook遠離我們的海灘」的牌子表達抗議。（圖／達志影像／美聯社）