17歲少年登山遇暴雪困30小時　 用「手機鬧鐘」成功存活

▲艾爾坎塔拉（Nicolas Stacy-Alcantara）登山遇暴風雪。（圖／翻攝自推特／@uofuhealth）

實習記者劉雪兒／綜合報導

加州17歲艾爾坎塔拉（Nicolas Stacy-Alcantara）上週獨自前往猶他州登山，不料暴風雪來襲，被困在山中，他用手機鬧鐘讓自己保持清醒，經過30個小時後，搜索隊成功找到他，並派直升機將他送往猶他大學醫院，雖然雙腳均凍傷，所幸不需要截肢。

根據《紐約每日新聞》報導，艾爾表示，去猶他州是為了看望前女友，因為看到天氣不錯，再加上遠足能使他頭腦清醒，所以決定來個一日徒步旅行。他準備了六片花生果醬的三明治以及超過1千公升的水後，便搭乘優步（Uber）來到鹽湖城（Salt Lake City）東邊的峽谷，且計畫在晚餐前回來，沒想到，氣溫驟然下降，打亂了艾爾的計畫。

由於艾爾所在的地區沒有訊號，眼看雪下得越來越大，他的雙腳開始感到冰冷，為了讓自己保持清醒，他用雪建了洞穴作為避難所，還用手機設鬧鐘，每 30 分鐘嚮一次。

據悉，艾爾前女友因等不到他回來吃晚餐，猜到可能出事了，便立刻打電話報警，但礙於天黑已黑，警方要等到隔天早上才能張開搜索行動。第二天早上，儘管衣服濕了、靴子結冰，但艾爾沒有放棄求救，最終找到了其他裝有衛星電話的徒步旅行者。

隨後，搜救隊在艾爾下車地距離的6里處找到他，然後派直升機將他送往猶他大學醫院，雖然雙腳都凍傷，所幸不需要截肢。清醒後的艾爾表示，「我很幸運自己還可以活著，我現在甚至不該活著。」

