17歲少年登山遇暴雪困30小時　 用「手機鬧鐘」成功存活

▲艾爾坎塔拉(Nicolas Stacy-Alcantara)登山遇暴風雪。(圖/翻攝自推特/@uofuhealth)

實習記者劉雪兒/綜合報導

加州17歲艾爾坎塔拉(Nicolas Stacy-Alcantara)上週獨自前往猶他州登山,不料暴風雪來襲,被困在山中,他用手機鬧鐘讓自己保持清醒,經過30個小時後,搜索隊成功找到他,並派直升機將他送往猶他大學醫院,雖然雙腳均凍傷,所幸不需要截肢。

根據《紐約每日新聞》報導,艾爾表示,去猶他州是為了看望前女友,因為看到天氣不錯,再加上遠足能使他頭腦清醒,所以決定來個一日徒步旅行。他準備了六片花生果醬的三明治以及超過1千公升的水後,便搭乘優步(Uber)來到鹽湖城(Salt Lake City)東邊的峽谷,且計畫在晚餐前回來,沒想到,氣溫驟然下降,打亂了艾爾的計畫。

由於艾爾所在的地區沒有訊號,眼看雪下得越來越大,他的雙腳開始感到冰冷,為了讓自己保持清醒,他用雪建了洞穴作為避難所,還用手機設鬧鐘,每 30 分鐘嚮一次。

據悉,艾爾前女友因等不到他回來吃晚餐,猜到可能出事了,便立刻打電話報警,但礙於天黑已黑,警方要等到隔天早上才能張開搜索行動。第二天早上,儘管衣服濕了、靴子結冰,但艾爾沒有放棄求救,最終找到了其他裝有衛星電話的徒步旅行者。

隨後,搜救隊在艾爾下車地距離的6里處找到他,然後派直升機將他送往猶他大學醫院,雖然雙腳都凍傷,所幸不需要截肢。清醒後的艾爾表示,「我很幸運自己還可以活著,我現在甚至不該活著。」



