　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17歲少年登山遇暴雪困30小時　 用「手機鬧鐘」成功存活

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲艾爾坎塔拉（Nicolas Stacy-Alcantara）登山遇暴風雪。（圖／翻攝自推特／@uofuhealth）

▲艾爾坎塔拉（Nicolas Stacy-Alcantara）登山遇暴風雪。（圖／翻攝自推特／@uofuhealth）

實習記者劉雪兒／綜合報導

加州17歲艾爾坎塔拉（Nicolas Stacy-Alcantara）上週獨自前往猶他州登山，不料暴風雪來襲，被困在山中，他用手機鬧鐘讓自己保持清醒，經過30個小時後，搜索隊成功找到他，並派直升機將他送往猶他大學醫院，雖然雙腳均凍傷，所幸不需要截肢。

根據《紐約每日新聞》報導，艾爾表示，去猶他州是為了看望前女友，因為看到天氣不錯，再加上遠足能使他頭腦清醒，所以決定來個一日徒步旅行。他準備了六片花生果醬的三明治以及超過1千公升的水後，便搭乘優步（Uber）來到鹽湖城（Salt Lake City）東邊的峽谷，且計畫在晚餐前回來，沒想到，氣溫驟然下降，打亂了艾爾的計畫。

由於艾爾所在的地區沒有訊號，眼看雪下得越來越大，他的雙腳開始感到冰冷，為了讓自己保持清醒，他用雪建了洞穴作為避難所，還用手機設鬧鐘，每 30 分鐘嚮一次。

據悉，艾爾前女友因等不到他回來吃晚餐，猜到可能出事了，便立刻打電話報警，但礙於天黑已黑，警方要等到隔天早上才能張開搜索行動。第二天早上，儘管衣服濕了、靴子結冰，但艾爾沒有放棄求救，最終找到了其他裝有衛星電話的徒步旅行者。

隨後，搜救隊在艾爾下車地距離的6里處找到他，然後派直升機將他送往猶他大學醫院，雖然雙腳都凍傷，所幸不需要截肢。清醒後的艾爾表示，「我很幸運自己還可以活著，我現在甚至不該活著。」
 

ET快訊
LIVE／選前之夜回防高雄！藍綠決戰南臺灣　韓國瑜夢時代力尬
台北轉兩班車回屏東！北漂哥驚「高鐵滿滿年輕人」　網淚讚：有希
蔡英文台北掃街人潮炸出！從南港到忠孝東路塞爆支持者
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波音釋出百條內部訊息　員工嘆「小丑設計、猴子監督的飛機」

飛彈擊落烏航說法不合邏輯！　伊朗民航組織：飛機未在空中爆炸

1台電視只要1000元！法超市標錯價拒賣引暴動...顧客圍堵收銀台

誇張男上班把10個月大女嬰塞背包　「放後車廂5小時」害她慘死！

東京新宿「住宅密集區」大火！出動19輛消防車灌救　距東京都廳僅1km

中美下周簽貿易協定　美股道瓊漲211點...三大指數再破紀錄

韓國修法　允許性暴力受害者擴大申請刪除非法拍攝影像

7歲愛上自己表妹！　他達成心願結婚...害怕「亂倫生子」關5年

午餐被同事灑「重金屬白粉」下毒　德員工昏迷4年後死亡

中風老翁遭兒狠心丟包　回頭一看：車呢...獨自拄拐杖走回家

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

韓國修法　允許性暴力受害者擴大申請刪除非法拍攝影像

7歲愛上自己表妹！　他達成心願結婚...害怕「亂倫生子」關5年

午餐被同事灑「重金屬白粉」下毒　德員工昏迷4年後死亡

中風老翁遭兒狠心丟包　回頭一看：車呢...獨自拄拐杖走回家

沖繩豬瘟疫情蔓延　將再撲殺2809豬隻

暗網求人讓他吃！食人魔搭上「假爸爸」　精心研擬「先玷汙再嚐」13歲女童

親妹懷前男友種！2人將奉子成婚　家人勸她「祝福」：姪女該有阿姨的愛

韓國男搭訕日本網美失敗　當街亂歐狂扯髮還主張無罪...被判入獄1年

17歲少年登山遇暴雪困30小時　 用「手機鬧鐘」成功存活

機票出包讓他逃死亡班機　同行妻子先飛...意外成2人最後一面

議員當「婚宴蟑螂」！不請自來「包2000帶7人」吃一桌　新郎氣炸喊告

華聞快遞／助力新興產業發展！重慶兩江新區設立百億元級基金群

明星立委／吸票機高嘉瑜來勢洶洶　李彥秀「陸戰」拚連任

韓國修法　允許性暴力受害者擴大申請刪除非法拍攝影像

搗蛋遭活逮！萌汪戴「證據」給媽訓話　猛打哈欠裝愛睏

選前之夜韓粉衝一波！正妹、萌娃都來了　後台不鬆懈出動防爆犬

雲林海線選區戰況膠著　張嘉郡、蘇治芬一路攻防不休

不只老人、小孩要當心！本季流感重症50~64歲中壯年佔3成

JHBL／蕭豫玟29分38籃板　七賢擒普門搶進8強

尖端醫布局細胞療法　帶動12月營收年成長86.32%

國際熱門新聞

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

美消防菁英抵雪梨　大廳鼓掌歡呼

因為王室照片　哈利梅根決意離開

關鍵片曝光！烏航班機遭伊朗飛彈擊中

加拿大總理：烏航客機被伊朗飛彈擊落

美眾院通過決議　限制川普對伊朗動武

澳洲要殺駱駝　索馬利亞：送我們

即／敘利亞空襲8人亡　民兵武器庫遭毀

女兒突然亂入　主播媽尷尬推開她

美國拒絕他入境　墨男邊境自刎亡

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

家族第4代劊子手將「吊死4性侵犯」

即／美官員：相信伊朗誤擊落客機

更多熱門

相關新聞

機票出包意外逃死　妻子先飛卻身亡

機票出包意外逃死　妻子先飛卻身亡

烏克蘭國際航空PS-752航班8日不幸在伊朗墜毀，造成機上176人全數罹難，其中一名男子因為機票突然出問題，導致他被困在德黑蘭機場，而原本預計一起出發的妻子只好自行搭機，他沒想到當時和妻子的道別竟然會成為最後一次，2人從此天人永隔。

臉書建海底電纜　奧勒岡州小鎮反對

臉書建海底電纜　奧勒岡州小鎮反對

波多黎各發電廠毀 2年前也曾大停電

波多黎各發電廠毀 2年前也曾大停電

像中樂透　她一年連生2對雙胞胎

像中樂透　她一年連生2對雙胞胎

川普會晤青瓦台安保室長　強調同盟關係

川普會晤青瓦台安保室長　強調同盟關係

關鍵字：

艾爾坎塔拉暴風雪北美要聞猶他州

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面