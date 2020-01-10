周美青現身韓國瑜選前之夜？　王淺秋：酷酷嫂很有個性　不敢隨便敦請

記者楊蕓／台北報導

2020大選進入最後關鍵時刻，國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜將回防高雄本命區，打出3位「人氣夫人牌」神秘嘉賓，傳出前總統馬英九夫人周美青是其中一位，令粉絲相當期待。對此，韓國瑜競辦總發言人王淺秋表示，這是誤傳，並沒有邀請周美青，「我們知道酷酷嫂是很有個性的，連馬前總統都不見得叫得動她，我們不敢隨便敦請她、影響她。」

▲韓國瑜辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜9日在凱道造勢再創寒流驚人聲勢之後，選前之夜回防高雄本命區，中南部韓粉將全力動員，預計50萬庶民站出來，以及3位夫人牌神秘嘉賓，也掀起超高討論度，不不少人猜測其中一位是聞名國際的台東愛心菜販陳樹菊。陳樹菊曾獲選為全球百大最具影響力人物、亞洲慈善英雄，是否將站上台向廣大選民柔情催票，待晚間揭曉，此外，不少人也猜測李佳芬、名作家瓊瑤、馬總統夫人周美青等「人氣夫人牌」。

對此，王淺秋10日受訪時表示，她真的不知道，這是活動規劃的主辦人希望創造給所有參與者的驚喜，「但至少可以確定，周美青女士並沒有邀請，因為我們知道酷酷嫂是很有個性的，連馬前總統都不見得叫得動她，我們不敢隨便敦請她、影響她，這是誤傳謠言，並沒有特別邀請周美青女士」，她是有自己規劃行程的人，相信她不會那麼願意再涉入政治的，至於其他特別來賓則拭目以待。

▲周美青、馬英九。（圖／翻攝自馬英九臉書）

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