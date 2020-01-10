嘉義市立委8搶1競爭激烈　藍軍傅大偉強攻綠營王美惠

▲國民黨嘉義市立委候選人傅大偉。（圖／傅大偉競選總部提供）



記者路皓惟／綜合報導

2020年總統立委大選倒數1天，本屆嘉義市立委選舉競爭激烈，形成8搶1局面，寫下歷屆最多人參選紀錄。國民黨傅大偉和民進黨王美惠各擁支持者，而市議員凌子楚、蔡永泉和戴寧也基層實力也不容忽視。

嘉義市公職人員選舉向來都是「藍綠對決」，雖然嘉義縣市一直是綠多於藍，但中間選民也不少，國民黨傅大偉主打「暖男」形象，擁有4屆市議員資歷，長期深耕地方，獲得許多鄉親的支持。

民進黨王美惠至今連任4屆嘉義市議員，並且連續3屆拿下西區暨全市市議員選舉最高票，而她也被選民封為「機車族」議員，平時靠著一部機車勤跑基層服務市民。

傅大偉為眷村出身，嘉義市擁有經國和精忠兩大眷村，對傅大偉較為有利，另外還有國民黨總統候選人韓國瑜和嘉義市市長黃敏惠的加持，為選情帶來利多，黃敏惠則是有綠營的基本盤，以及蔡英文的支持，兩人都有相當的基本盤，形成一股強大的對決力量。

值得注意的是，本次嘉義市立委選舉共有5名現任市議員，包括無黨籍議員凌子楚和蔡永泉，可能因「綠底」而瓜分王美惠票源。另外，年輕無黨籍議員戴寧吸引多數年輕選民的支持，也可能搶下中間選票，讓傅大偉聲勢看漲。

▲民進黨嘉義市立委候選人王美惠。（圖／記者翁伊森翻攝）



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