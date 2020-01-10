2020大選藍綠桃園不分區立委　4女將力爭政黨票

▲候佳齡(右三）是現任中常委，連月來積極投入桃園區域立委候選人選舉活動，受到注目。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選距投票日不到1天，各政黨候選人紛紛展開密集的車隊掃街、選前團結之夜，爭搶選票；然國、民兩黨提名的不分區立委候選人，爭取的政黨票更攸關藍綠兩黨國會過半。連月來，國、民兩黨在桃園提名的張育美、牛春茹、候佳齡和湯蕙禎4名不分區立委候選人，亦現身選舉場增加知名度，以爭取政黨票的支持度。

▲藍綠桃園不分區立委4女將。（左上湯蕙禎、右上張育美、左下牛春茹、右下候佳齡）。(圖／翻攝自網路)

2020大選，國、民兩黨在桃園提名的不分區立委名單，國民黨部分有：排名第11的中常委張育美、第17的陸配牛春茹以及排名23的中常委候佳齡；民進黨部分則為排名第16的現任民政局長湯蕙禎，4人均為女性，顯示女性政黨部的爭取，受到國、民兩黨的重視。

國、民兩黨提名的4位不分區立委候選人，排名第11在安全名單內的張育美，曾任國大代表，現任中常委，是桃園天成醫院的執行長；排名第17現任桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹是陸配，將為國民黨力爭新住民政黨票；為人親和的候佳齡，是國民黨青工體系為現任中常委，排名第23，連月來積極投入黨提名的桃園區域立委候選人選舉活動，受到注目。

代表客家族群、民進黨提名的不分區立委湯蕙禎，現任桃園市政府民政局長。湯蕙禎是台大博士、曾擔任過第三屆的國大代表，有相當豐富的行政經驗，曾在桃園縣年代任職勞動及人力資源處長、法制處長等職務，桃園升格後擔任民政局長等職務，平日深耕基層，關心客家事務與地方事務。

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