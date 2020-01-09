快訊／韓國瑜燒聲怒吼：台灣沒退路了！民進黨不是小白兔是可怕大野狼

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」，號召百萬庶民共襄盛舉，韓國瑜帶著夫人李佳芬壓軸合體出場，韓國瑜致詞表示，民進黨過去天天罵國民黨「多數暴力、司法不公」，現在卻發現原來民進黨不是一隻純潔的小白兔，是一隻可怕的大野狼。

韓國瑜表示，民進黨執政後台灣變成國際孤兒，台灣沒有退路了，任何區域組織都無法加入，從今開始，我們必須打破障礙，帶領台灣人民衝出一條路！台灣的自由、民主都沒有退路了。

他說，民進黨在野時，他是立委，當時的民進黨最討厭國民黨四件事情，第一、黨政不分。二、國會多數暴力。三、新聞不自由。四、司法不公，認為法院是國民黨開的。民進黨過去天天罵國民黨，結果執政三年半，原來民進黨不是一隻純潔的小白兔，是一隻可怕的大野狼。

韓國瑜直批，現在的民進黨控制司法，陳師孟約談法官，控制新聞自由，買通媒體，用納稅人的錢，又建立網軍，偷偷扮演上帝的角色，說誰是壞人，誰就是壞人，最後利用外交關的自殺，掩飾自己的不清白。現在總統又下令立法院通過反滲透法。

他強調，人民最真誠的期待，就是希望下一代的孩子比我們更好、更幸福，但現在台灣貧富差距差到了104倍，年輕人不知道世界發生什麼事情，完全無法跟國際接軌，又有一大堆年輕人悄悄的離開，因為他們在台灣找不到未來。

他強調，民主就是人民作主，民主就是自作自受，不要問國家為你做什麼，要問選民為國家投出什麼樣的政治人物。

凱道造勢晚會於傍晚5點正式開始，在6點時凱達格蘭大道與中山南路已呈現一片紅色的十字。凱道晚會現場目前天色已暗，但人潮仍持續不斷湧入，支持民眾紛紛拿出手機打燈，畫面十分壯觀，而主辦單位在下午8點辦宣布，現場人數突破90萬人。

盧秀燕、侯友宜、朱立倫與張善政夫婦致詞後，神力女超人許淑華「辣翻」出場，她穿著一身女超人裝喊話「明天民進黨會丟出什麼震撼彈我們不知道，後天不要受任何影響，踴躍投給韓國瑜」隨後支持者興奮高喊，票投韓國瑜、前進總統府！





▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」，總統候選人韓國瑜講話 。（圖／記者李毓康攝）

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,總統候選人韓國瑜講話 。（圖／記者李毓康攝）

<br>

其他人也看了這些．．．

►「我們受不了啦！」吳敦義凱道怒吼：人民四年貧窮痛苦又憤怒

►馬英九現身韓國瑜凱道造勢 4理由怒嗆蔡英文：維護主權「 維護個鬼啊！」

更多熱門新聞．．．

►「宋楚瑜會當選嗎？」 趙少康向橘粉喊話：投宋楚瑜一票就是投蔡英文

►神秘嘉賓！李四川現身讚韓國瑜身段低：我沒看過一個市長會幫同仁收飲料杯

►韓國瑜喊「不相信邪惡會戰勝光明」：一面國旗一張選票找回光榮

►超越藍綠，就靠她了