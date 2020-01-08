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火災爆炸預防專案勞檢　新北勞檢處公布13家受罰

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▲ 火災爆炸預防專案勞檢 新北勞檢處公布13家受罰。（圖／新北市勞動檢查處提供）

▲ 火災爆炸預防專案勞檢，新北勞檢處公布13家受罰。（圖／新北市勞動檢查處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞動檢查處於2019年特別實施火災爆炸危害預防專案檢查，並於7日公布檢查結果。勞檢處針對轄內 30 家事業單位實施安全衛生檢查，初查結果發現29家事業單位違反作業安全規定，違規項次達 159 項，其中以化學品管理及火災爆炸事項違反比例最高，分別為33%（53項）及13%（20項），多數事業單位複查時已完成改善，總計罰鍰金額達54萬元。

勞檢處表示，新北市近年發生數起工作場所火災爆炸案件，造成多名工作者受傷，同時引發周遭居民的恐慌，分析災害發生原因，主要為事業單位欠缺使用及處理易燃液體、氣體的安全認知，且對作業環境危害辨識能力亦明顯不足。因此，勞檢處特別邀集火災爆炸專家及學者對相關廠商實施檢查，希望透過專家學者的專業知能及檢查手段，督促事業單位落實防災措施，以降低勞工作業風險，預防職業災害的發生。

勞檢處進一步說明，本次專案檢查計有4家事業單位因違反「防災重點項目」，分別經裁罰6萬元，其中工作場所有易燃液體或可燃性氣體滯留疑慮，卻未採取通風、換氣措施，或未使用防爆電氣機械、器具或設備，是常見的處罰原因。勞檢處提醒，上述情況如發生在化工廠、金屬製品製造業等高風險事業單位，或經常使用化學品的作業場所，都會增加現場作業的風險，提醒事業單位應確實做好防災措施，避免發生火災爆炸意外。

勞檢處最後呼籲，火災爆炸危害容易造成重大財產損失及人員傷亡，災後場景常令人怵目驚心，雇主應做好下列事項：（一）對有易燃液體或可燃性氣體等滯留的作業場所，應採取通風或換氣等措施，並使用具有防爆性能的電氣機械、器具或設備；（二）高壓氣體的使用或貯存應加固定並妥為處置；（三）應加強現場危害性化學品的管理（如張貼危害標示及提供安全資料表）。否則一旦發生職災，雇主除應承擔行政責任外，亦須負起民事賠償及刑事過失責任。

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