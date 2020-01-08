「新北享家Bar台」雲林週展售會　侯友宜、張麗善同台促銷茂谷柑

▲「新北享家Bar台」雲林週展售會，新北市長、雲林縣長同台促銷雲林茂谷柑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年節將近，也是茂谷柑上市的季節，新北市政府與雲林縣合作，8日在遠百板橋中山店1樓廣場辦理「新北享家Bar台首場：雲林茂谷柑上市記者會」，邀請雲林同鄉會一同品嚐季節限定的好滋味。新北市長侯友宜表示，在新北市的400萬人口中，囊括了許多來自全台灣各縣市的民眾在此認真打拼。

張縣長特別在農曆年前，帶著剛上市的茂谷柑，祝民眾「柑禧發財，好運來」。雲林茂谷柑皮薄呈深紅橘色，帶有喜氣，經試吃後，果肉多汁甜度高，讓大家可以「吃甜甜，過好年」。新北市農會就已經訂購了16噸。為讓各方的市民朋友在異鄉也能嚐到家鄉的溫暖，市府藉農產品「通路三箭」行銷各地優質農特產。之前與雲林縣合作推廣文旦柚及辦理新北享家Bar台－雲林週展售會，都獲得雲林鄉親熱烈迴響。

▲ 新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善同台促銷雲林茂谷柑。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣旅居新北市人口超過70萬人，與雲林全縣人口相當，是雲林旅居人數最多的縣市，且新北市擁有超過400萬的人口，是全國最大的農產品需求市場，雙方長期以來已有很多的合作，希望未來兩縣市間的合作能更為密切，將更多的雲林良品推廣到北部。

張麗善說，透過今日的推廣活動，可以讓旅北的雲林同鄉吃到雲林優質的茂谷柑產品，希望大家踴躍採購，也希望全國的民眾多多購買雲林優質的茂谷柑，讓辛苦的果農們能有更好的收入，大家也大吉大利過個好年。

農業局長李玟表示，新北市身為全台最大的消費地，秉持著先創通路，再開農路的精神，透過「享家Bar台」展售會，推廣各縣市以及本市優良農特產，開拓全台農產品銷售管道，讓市民享用家鄉美味優質、經濟實惠的新鮮農產品。本次特別結合新北果菜公司、新北市農會真情食品館聯合銷售。新北市農會真情食品館：http://www.ubox.org.tw/、新北果菜臉書粉絲頁：https://reurl.cc/Wldg5。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 雲林茂谷柑。