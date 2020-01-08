▲ 2020閱讀添好運，新北市圖蘆洲集賢分館推借書免費香氛占卜。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館蘆洲集賢分館特別推出「鼠年香氛閱讀添好運」活動，將閱讀結合時下流行的「香氛」體驗，9日起至18日止，只要借5本書便可以免費「新年香氛開運占卜」，還有機會可以獲得限量開運滾珠瓶，讓大家可以藉由精神食糧與開運香氛，為新的年度帶來好運！

蘆洲集賢分館陳樺萱主任表示，閱讀和香氛都可以放鬆身心靈，釋放壓力，新的一年開始，相信大家都會充滿期待，因此圖書館特別透過結合閱讀的香氛體驗，除了讓大家可以透過精神食糧，為嶄新的一年做好充足的準備，同時透過有趣的植物精油占卜，洞悉自己新年度的運勢，在閱讀時也可以配上適合自己的香氣，書香與香氛交融，聞香之外也可以獲得身心靈的洗滌，讓自己有一整年的好運勢。

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蘆洲集賢分館「鼠年香氛閱讀添好運」活動，1月18日「新年香氛開運占卜」，將帶大家透過香氛占卜，洞察自己並且找到方向，提升個人在2020的整體運勢，只要借5本書便可以免費香氛開運，還有機會獲得限量開運滾珠瓶。

農曆春節即將到來，除舊布新，1月19日「鼠年香氛好運到」開運講座，將告訴大家十二生肖五行對應的流年運勢，以及如何從居家與空間香氛為自己添好運，迎接金鼠年。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/。

「時間對我們來說完全沒用！」