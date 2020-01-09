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蘆洲警春節前執行「閉鎖式」　分局長李忠萍率警封區宣示執法決心

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▲ 蘆洲警春節前執行「閉鎖式」 分局長李忠萍率警封區宣示執法決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 蘆洲警春節前執行「閉鎖式」，分局長李忠萍率警封區宣示執法決心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

選舉將近緊接著農曆春節及寒假將到來、先期防制街頭暴力、危險駕車，淨化轄內治安環境，有效遏止飆車歪風，新北市蘆洲警分局於7、8日連續二天晚間特別規劃「閉鎖式」威力大掃蕩勤務，專案執行成效計查獲公共危險4件4人、詐欺、毒品通緝犯4件4人、毒品案2件2人；執行交通稽查攔查，告發酒後駕車計12件，噪音車75件丶無照駕車23件。

蘆洲警分局指出，這項專案勤務置重點於針對轄區治安場所釣蝦場、旅館及卡拉OK等場所列為檢查重點，希能有效防制街頭暴力及危險駕車，並於轄區重要聯絡道路及接壤三重丶淡水交通要道及聯外橋樑，規劃執行區域聯防擴大路檢、盤查勤務。

▲ 蘆洲警春節前執行「閉鎖式」 分局長李忠萍率警封區宣示執法決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 蘆洲警分局既有警力外，警察局調派保安大隊霹靂小組等，強勢大執法淨化治安環境。

蘆洲警分局表示，為強化警力執勤能量，除分局既有警力外，警察局調派保安大隊霹靂小組、交通警察大隊、刑事警察大隊、警犬隊等支援本次專案勤務執行，藉由強勢大執法淨化治安環境，遏止犯罪，宣示維護治安之決心。

此次專案勤務，針對蘆洲地區轄內釣蝦場、好樂迪KTV、旅館及出入份子複雜場所進行擴大臨檢，並設立多處路檢盤查點，以對外封鎖、對內掃蕩的勤務方式，有效遏止聚眾打架案件發生，以營造健康安全的環境。

蘆洲警分局長李忠萍表示，選前淨化治安緊接著農曆春節及寒假即將來臨，為有效防制街頭暴力、飆車歪風，淨化社會治安，刻不容緩，警方將以優勢警力持續對青少年易聚集場所執行威力掃蕩臨（路）檢勤務，有效壓制不法氣燄，展現警察打擊犯罪決心。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 蘆洲警春節前執行「閉鎖式」 分局長李忠萍率警封區宣示執法決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 針對轄區治安場所釣蝦場、旅館及卡拉OK等場所列為檢查重點。

▲ 蘆洲警春節前執行「閉鎖式」 分局長李忠萍率警封區宣示執法決心。（圖／記者郭世賢翻攝）

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