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870封黑韓信件寄台中港郵局！「投韓國瑜把你騙去賣掉」...KMT提告查扣

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▲台中出現黑韓文宣。（圖／國民黨中市黨部提供）

▲台中海線地區出現黑韓文宣。（圖／國民黨中市黨部提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

選舉倒數2天，總統和立委選情搶搶滾，國民黨台中市黨部書記長任杰9日上午到台中地檢署按鈴申告指出，昨晚在梧棲區的台中港郵局發現有一批870封不實的黑韓信件，內容提及投韓國瑜就會「把你騙去賣掉」等字眼，當場報警並查扣，顏文正表示，如此抹黑韓國瑜的作法令人不齒，希望檢調能查出背後發信人。

▲台中出現黑韓文宣。（圖／國民黨中市黨部提供）

▲黨部書記長任杰（左）前往地檢署控告。

顏文正說，昨晚獲報在梧棲區台中港郵局的4個郵筒發現870封黑韓文宣，信件來自台北士林區，郵寄對象是海線地區居民，信件上有國民黨總統候選人韓國瑜照片，旁邊寫上「把你騙去賣掉」，底下載明「如果中國豬、中國菜進台灣，台灣的豬會得豬瘟死亡，台灣菜賣不出去賠光，中國人不會跟你做生意，只會搶走你的土地和房產」，最後寫「國民黨直通中國共產黨」，最下面還有國民黨黨徽與中共五星旗的照片。

▲國民黨查獲不實文宣。（圖／國民黨中市黨部提供）

▲國民黨發現有870封還沒發出的不實信件。

顏說，昨晚已經先報警，今天上午再去地檢署按鈴申告，還好郵件還沒送達，對於這種散布不實謠言、意圖使人不當選的黑函，令人不齒。

台中市選委會總幹事表示，根據選罷法規定，散布謠言或不實之事意圖使人不當選者，可處5年以下有期徒刑，該批文宣是否涉及不實內容，將由司法單位認定有無違反選罷法。

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