武漢出現「新型冠狀病毒」　專家預估：藥物、疫苗研發恐需數年

▲武漢華南海鮮市場爆發不明肺炎，市場只能暫時歇業進行消毒和整治工作。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者朱世凱／綜合報導

湖北省武漢市近日爆發不明原因的病毒性肺炎，《央視》今（9）早報導，經過相關單位初步評估，認定這是一種「新型冠狀病毒」，詳細內容仍需進一步研究。不過也有專家小組透露，針對新型病原體的特效藥物和疫苗研發恐怕需要數年時間才能完成。

據《星島日報》報導，專家小組表示，確認引起某流行性疾病的病原，通常要滿足以下幾點，一、可疑病原須在病人中均有發現，在病人臨床樣本中可檢測到病原核酸；二、從病人臨床樣本中可成功分離到病原；三、分離的病原感染宿主動物後可引起相同的疾病症狀。

報導再稱，從病人中發現病原的核酸、基因組和抗體證據，短期內可以完成；病原的分離和致病性鑑定等科學研究，則需要數週時間；針對一種新型病原體的特效藥物和疫苗研發則可能需要數年時間來完成。專家小組指出，初步判定不明肺炎為新型冠狀病毒，下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。

▼香港為了嚴防疫情擴散，積極檢查旅客身體狀況。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，冠狀病毒是一類主要引起呼吸道、腸道疾病的病原體，這類病毒顆粒的表面有許多規則排列的突起，整個病毒顆粒就像一頂皇冠，因此得名「冠狀病毒」。冠狀病毒除了人類以外，還可感染豬、牛、貓、狗、駱駝、蝙蝠、老鼠、刺猬等多種哺乳動物以及多種鳥類。

當前已知的人類冠狀病毒共有6種，其中4種冠狀病毒在人群中較為常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀；另外2種冠狀病毒為「嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒」和「中東呼吸綜合徵冠狀病毒」，也就是人們簡稱的SARS冠狀病毒和MERS冠狀病毒，可引起嚴重的呼吸系統疾病。

引起此次疫情的新型冠狀病毒不同於已發現的人類冠狀病毒，對該病毒的深入了解需要進一步科學研究。世界衛生組織（WHO）也引述中國當局的說法表示，造成武漢不明肺炎的病毒可在部分病患身上引發嚴重病症，且似乎不容易在人與人之間傳染。

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