防武漢肺炎衝擊春運　陸官員：啟動交通樞紐消毒監測

▲武漢爆發肺炎疫情後，華南海鮮市場「休市整治」。（圖／翻攝紅星新聞）

記者曾俊豪／北京報導

中國大陸國務院新聞辦公室今（9日）舉行記者會，介紹2002年春運籌備情況。針對武漢爆發新型病毒型肺炎，交通運輸部官員指出，交通部門已經積極安排部署，重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨運站的消毒、監測等措施。

2020年春運將在10日正式啟動，預計春運期間總運輸將達到30億人次，由於武漢日前出現新型病毒性肺炎，也讓號稱「地表最大人類遷徙」的春運備受挑戰。上午的記者會，便有記者問到相關問題，到場的交通、鐵路與民航部門的官員都主動「補充回答」。

交通運輸部總工程師汪洋指出，根據武漢當地衛健委發布消息，目前一共報告59例，無死亡病例，並且已排除流感、禽流感等病原。類似疫情的出現，會影響大家春節期間出行，特別是人潮聚集的區域，為保障旅客健康出行，交通部部高度重視。

他表示，相關部門已經積極安排部署，重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨運站的消毒、監測等措施，並提醒，冬季也是流感頻發季節，呼籲大眾做好範措施。

▲春運期間，各大交通樞紐將消毒監測。（圖／記者曾俊豪攝）



中國民用航空局總飛行師萬向東則提到，民航運送的旅客當中，還沒有發現所提及的肺炎患者情況，但會保持密切關注，「所有運輸航空公司的飛機上都配備應急醫療箱、衛生防疫包等用品，機場應急救護設備也非常齊全，可以確保醫學緊急事件的處置，地空有效銜接。」

中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新表示，鐵路部門高度關注武漢出現病毒性肺炎，但鐵路部門沒有接到相關輿情報告，將密切關注，按照規定做好運輸環節相關防控工作。

針對武漢病毒性肺炎疫情，《央視新聞》報導，專家在實驗室檢查出一種「新型冠狀病毒」，發現跟先前已知的冠狀病毒都不同，相關內容還需進一步研究了解。不過，針對一種新發病原體的特效藥物和疫苗研發可能需要數年時間來完成。