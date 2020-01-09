醫院人手不足！武漢肺炎再增8例　香港醫管局：加快病毒化驗工作

▲武漢不明肺炎持續擴散，香港將加強防控措施。（圖／翻攝自星島日報）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢近日爆發的「不明肺炎」持續擴散，香港公立醫院於昨（8）日又新增8例懷疑感染不明肺炎的個案，分別為1男7女，年齡介於3至61歲。對此，香港醫管局昨日也召開會議並公布，將加快醫管局化驗室的病毒化驗工作，並視情況來暫緩部分非緊急手術及非緊急服務。

據星島日報報導，由於近日受到流感高峰期及武漢不明肺炎的雙重影響，香港公立醫院除了人手不足外，急診室服務及住院病床使用率持續居高不下，甚至還有醫院的內科住院佔用率超過130%。

香港醫院管理局昨（8）日召開中央指揮委員會會議後公布，公立醫院即日起會進一步加強監察及感染控制措施，包括加快醫管局化驗室的病毒化驗工作，最快可以在24小時內完成快速測試。

醫管局指出，會按實際情況，暫緩部分非緊急手術或非緊急服務的可行性；另外，除了公立醫院及門診的調整空氣調節系統必須加大風量外，也會將病情較輕微的病人轉送至復康及療養病房，或轉送到兩間私家醫院，以騰空急診病床，以備緊急之需。

醫管局提到，現時各公立醫院有超過90日的個人防護裝備存量，且各公立醫院合共有大約1,400張設有負氣壓設備的隔離病床，日後會將不須隔離的病人靈活調動，以利安排有需要隔離的病人入住病床。

據悉，央視新聞今（9）日報導，武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定有新進展，從病原檢測結果初步評估後，專家了解到，截至2020年1月7日21時，實驗室檢查出一種「新型冠狀病毒」，跟先前已知的冠狀病毒都不同，相關內容目前正進一步研究中。

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