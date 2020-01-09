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武漢不明肺病鑑定結果出爐！病原體為「新型冠狀病毒」

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▲▼ 陸女疑染武漢肺炎「拒隔離」　港醫院無權留人「任她住飯店」。（圖／香港01授權，梁鵬威，無隨意翻拍以免侵權）

▲一名陸女疑染武漢肺炎拒隔離，港醫院無權留人「任她住飯店」。（圖／香港01授權，梁鵬威，勿隨意翻拍以免侵權）

記者錢玉紘／綜合報導

央視新聞9日早上報導，武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定有新進展，從病原檢測結果初步評估後，專家了解到，直到2020年1月7日21時，實驗室檢查出一種「新型冠狀病毒」，跟先前已知的冠狀病毒都不同，相關內容還需進一步研究了解。

專家獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，電鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。

報導提到，專家組認為，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。組織實驗室採用基因組，核酸檢測，病毒分離等方法對患者的肺泡灌洗液，咽喉子，血液等樣本進行病原學檢測。

報導指，冠狀病毒是一類主要引起呼吸道，疾病的疾病的原體。除人類以外，甚至感染豬、牛、貓、狗、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠和刺猬等多種寄生蟲和多種種類。

目前已知的人類冠狀病毒共有6種。像是「嚴重急性呼吸系統症候群冠狀病毒」和「中東呼吸症候群冠狀病毒」，也就是一般簡稱的SARS和MERS，都會引起嚴重的呼吸系統疾病。而這次造成新疫情的新型冠狀病毒和已被發現的人類冠狀病毒不同，需要進一步科學研究。
 

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