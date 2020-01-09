武漢肺炎病原體為「新型冠狀病毒」　藥物和疫苗研發或需數年！

▲武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定結果出爐！據《央視新聞》報導，專家了解到，截至7日晚上9時，實驗室檢查出一種「新型冠狀病毒」，發現跟先前已知的冠狀病毒都不同，相關內容還需進一步研究了解。不過，針對一種新發病原體的特效藥物和疫苗研發可能需要數年時間來完成。

專家組獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從1例陽性病人樣本中分離出該病毒，電鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。

專家組認為，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。組織實驗室採用基因組測序、核酸檢測、病毒分離等方法對病人的肺泡灌洗液、咽拭子、血液等樣本進行病原學檢測。

報導指，冠狀病毒是一類主要引起呼吸道，疾病的疾病的原體，除人類以外，甚至感染豬、牛、貓、狗、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠和刺猬等多種寄生蟲和多種種類。

目前為止，已知的人類冠狀病毒共有六種。其中四種冠狀病毒在人群中較為常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀。另外兩種冠狀病毒——嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒和中東呼吸綜合徵冠狀病毒，也就是SARS冠狀病毒和MERS冠狀病毒，可引起嚴重的呼吸系統疾病。

報導指出，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新從病人中發現病原的核酸、基因組和抗體證據，短期內可以完成。病原的分離和致病性鑑定等科學研究，則需要數週時間。針對一種新發病原體的特效藥物和疫苗研發可能需要數年時間來完成。專家組認為，本次不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒，下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。

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