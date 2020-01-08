「國民黨不分區有吳斯懷、葉毓蘭！」卓榮泰：民進黨名單每個都正正當當





▲卓榮泰出席蔡英文新竹造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／新竹報導

2020大選進入最後倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」車隊8日一早從彰化一路開進苗栗，晚間則分別在新竹、桃園舉辦造勢晚會。民進黨主席卓榮泰致詞時表示，國民黨的不分區名單有吳斯懷、葉毓蘭等有問題的人，民進黨的名單則是每個都正正當當，呼籲支持者政黨票一定要投給民進黨。

蔡英文「勇敢自信 護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會8日晚間登場，滿滿支持者擠爆會場。現場嘉賓包含立委候選人鄭宏輝、周江杰、鄭朝方，以及內政部長徐國勇、基隆市長林右昌、民進黨主席卓榮泰，還有壓軸登場的副總統候選人賴清德及總統蔡英文。

林右昌致詞時問台下支持者，韓國瑜是什麼黨？台下有人說是國民黨，他回答，「跟大家講，他是金光黨，他從高雄騙完現在要騙台灣。高雄沒有市長了，這一整年三分之一時間市長都在請假，我們說他是烙跑市長，也是金光黨總統候選人。」

接著上台的卓榮泰替民進黨不分區名單拉票。他說，國民黨的不分區名單裡，吳斯懷有問題、葉毓蘭有問題，現在連陳以信也有問題，他自己弄得基金會寫了文章不敢發表，叫美國雜誌登出來罵蔡總統，這根本就是偷吃步。

卓榮泰說，民進黨的不分區沒有問題，每一個都有自己的專業，「每個都是正正當當、清清白白、實實在在，對得起台灣、對得起人民、對得起國家，如果台灣人民覺得我們改造不夠好，我不敢要大家這一張票，如果大家覺得民進黨做得好，我千拜託萬拜託，政黨票留給民進黨！」