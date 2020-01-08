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台南藍營車隊大掃街　搶救「國民姐姐蔡淑惠」！

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▲國民黨提名第五選區立委候選人蔡淑惠，8日下午由國民黨籍議員王家貞等人陪同進行東區車隊掃街。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨提名第五選區立委候選人蔡淑惠，8日下午由國民黨籍議員王家貞等人陪同進行東區車隊掃街。（圖／記者林悅翻攝）

「搶救國民姐姐蔡淑惠」！立委選戰進入最後3天衝刺，國民黨提名第五選區立委候選人蔡淑惠，8日下午由國民黨籍台南市議員王家貞、曾培雅、無黨籍議員曾信凱陪同，進行東區車隊掃街，展現團結勝選的信心，呼籲選民票投蔡淑惠、下架民進黨，一定要堅持到底，贏得勝利。

蔡淑惠還預告，1月9日晚在大東夜市，將舉辦選前最後一場造勢大會，除了有國民黨前主席、同在台南參選立委的洪秀柱同台聯合造勢外，屆時，也將邀請第五選區（南區、安平、中西區、東區）的藍軍議員，包括議員謝龍介、盧崑福、林美燕、洪玉鳳、許至椿、王家貞、曾培雅、無黨籍議員曾信凱等同台助選，許多泛藍民代也將跨區相助，展現全軍大團結的氣勢。

▲國民黨提名第五選區立委候選人蔡淑惠，8日下午由國民黨籍議員王家貞等人陪同進行東區車隊掃街。（圖／記者林悅翻攝）

連任7屆台南市議員的蔡淑惠，受到國民黨徵召，投入台南市第五選區立委選舉。選戰一路打來，藍軍面對強勁對手，不畏苦、不怕難，各路人馬空前大團結、攜手力挺蔡淑惠，展現如虹氣勢，撩街拜票、全力衝別，與對手陣營進入肉搏殊死戰。

蔡淑惠表示，台南在地問政20多年來，將近1萬個日子，她都和基層民眾站在一起。她不是爭權奪利的派系代表，而是一步一腳印、為民喉舌的民代；她是選民的子弟兵、民意的代言人，不是任何派系頭人的子弟兵或傳聲筒；她用同理心與甘苦人站在一起，勇於監督施政、看緊人民荷包，不是只一昧的為執政者護航，坐擁派系政治分贓。

蔡淑惠說，她以20多年來累積的民意支持與紮實的基層服務基礎，帶著選民的鞭策與鼓勵進軍立法院，但對手有蔡賴配的強大空軍加持，還有民進黨中央加地方執政優勢的陸戰護盤，從頭到尾都是一場艱苦的選戰。

但蔡淑惠她強調，民心思變，相信天道酬勤，競選團隊與支持者在最後拚戰的關頭、在勝負最重要的一刻，把求勝的意志力化為動力，疾呼「搶救國民姐姐蔡淑惠！」請大家堅持到底，一定要把支持蔡淑惠的選票投入票箱才算數。

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