台東南田建蓋火箭發射場　張志明怒批政府「鴨霸」

▲ 前台東縣長黃健庭、國民黨山地原住民立委候選人章正輝等人到場聲援，國民黨台東區域立委候選人張志明與抗議人士前往拉布條，怒批政府鴨霸。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣達仁鄉南田村下建蓋火箭發射場，屬晉陞太空公司承接國家太空探測計畫，事前村民完全不知情，廠商還欺瞞是養蝦場，因此首次試射遭村民阻擋，8日前台東縣長黃健庭、國民黨山地原住民立委候選人章正輝等人到場聲援，國民黨台東區域立委候選人張志明與抗議人士前往拉布條，怒批政府鴨霸，漠視居民生命安全。

張志明等人站在達仁橋上，大聲呼叫「反對鴨霸政府，民進黨下台」，要求政府與廠商還回安全家園。張志明表示：此建案就程序方面，不管是任何建築物和設施，都應依法取得建照，倘若自家旁蓋了一棟龐然大物，自己卻渾然不知情，更何況是大違建，誰都無法接受，這是程序上的問題。

張志明指出，火箭發射場緊鄰台26線，旁邊為阿塱壹古道，台26線是台東非常重要的雙回路的南迴交通要道，只剩下短短的7公里路，過去因生態保育被迫卡關，擔任立委的劉櫂豪並未極力爭取及發聲，現台26旁蓋火箭發射場，依廠商所說經評估是台灣最好的發射點，但可否想過火箭發射後帶的廢氣及廢料，對生態環境的破壞有何影響？且萬一發射失敗，是否是就把台26線這條路給毀了？所以錯誤的政策比貪官汙吏還可怕，令人難過及遺憾的是，整起事件彷彿對劉櫂豪都無關。

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