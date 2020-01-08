火力全開花蓮掃街拜票　傅崐萁：集中選票送最強戰將進國會

▲▼傅崐萁車隊從花蓮縣最南區，一路往中區鳳林鎮掃街拜票。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮6號立法委員候選人傅崐萁，8日清早從花蓮縣最南區，一路往中區鳳林鎮掃街拜票，懇託花蓮縣鄉親集中所有力量，票投2號正副總統候選人韓國瑜、張善政以及6號傅崐萁三人當選，下架民進黨，下架蔡英文、蕭美琴，以扭轉台灣宿命。

上午八時，傅崐萁肩披6號紅色競選背袋站在吉普車上，在前鄉長蘇孝信及各村長等人陪同 從花蓮富南村沿台九線省道，往富里、石牌、竹田、新興、萬寧、東里、吳江等村拜票，九時半，在玉里大橋南端超商前交由玉里鎮競選團隊。

車隊在玉里鎮轄內從玉里大橋南端超商店前，北上過橋接忠孝路、大同路右轉城中五街右轉民國路一段等鎮內街市拜票，商家主人或鄉親紛紛向傅崐萁揮手致意，有的做出讚的手勢，甚至還有支持者放聲高喊 :「韓國瑜凍蒜、傅崐萁凍蒜」。

下午一點半，車隊續從瑞穗鄉出發，一路往光復鄉、鳳林鎮挺進。傅崐萁因支持者的熱情而感動，使他加抬頭挺胸，大步前行，只要花蓮鄉親過得好，他都義無反顧，長年為花蓮鄉親打拚。

傅崐萁說，民進黨執政四年來，造成台灣經濟蕭條，不能再等下去，台灣振興與繁然發展已刻不容緩。全國鄉親應該集中所有選票，讓民進黨下台好好反醒一次，大家共同團結所有力量，支持韓國瑜、張善政當選，也讓泛藍的立委過半。

▲傅崐萁呼籲花蓮鄉親集中所有力量，票投2號韓國瑜、張善政，和泛藍最強棒的國會戰將傅崐萁。

在選戰最後關鍵時刻，傅崐萁誠摰呼籲，為了翻轉台灣，花蓮鄉親集中所有力量，票投2號韓國瑜、張善政，和泛藍最強棒的國會戰將傅崐萁。進入立法院後，為花蓮後代子孫打通中橫國道六號、環島高速公路，讓國家幸福發展。

花蓮南區公教退休協會理事長黄夏明指出，傅崐萁一路走來始終忠於藍營，不受綠營威逼利誘，對花蓮的貢獻也是鄉親有目共睹，他全力支持6號傅崐萁，希望能為花蓮的美好未來盡些心力！

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