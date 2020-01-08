12星座1月運勢看過來　處女座愛情精彩、寶瓶座有發大財磁場

▲2020年1月份剛開始不久，部分星座可把握好運勢，讓財運變旺。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

2020年已經到來，面對嶄新的一年，不少人會抱著「今年一定會更好」的信念，期盼在各方面有所突破，而從12星座來看，又該注意什麼、掌握什麼，讓工作、財運、愛運都能旺起來，易經財經專家陶文在《 2020鼠年開財運賺大錢 》針對1月分析了各星座運勢，提供大家參考。

精選書摘

文／陶文

摘自／《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》

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【白羊座】

新年新希望，事業的布局需要規劃，一種具有嶄新策略的規劃，這是奠定一整年事業運勢旺衰的時段，只因為日木水三星匯聚，並且三合天王星。

【金牛座】

驛馬星發動的本月，對於新年新計畫的擬定，甚至於有意更換職場跑道的金牛座而言，是個大好的機會。心動就該馬上行動，畢竟五星匯聚千載難逢。

【雙子座】

偏財運勢頗佳的本月，當然值得加把勁，因為有利可圖。不過聆聽也是提昇偏財運的策略，聽聽別人的點子與意見，有機會點亮事業「錢程」。

【巨蟹座】

新年新希望，三星連結天象出現在貴人宮位，合作的機會出現了，值得掌握。情緣運勢頗佳，單身適婚巨蟹宜積極參與聚會。偏財運亦佳，投資買賣見好便收。

【獅子座】

罕見的「五星匯聚」天象出現在工作宮位上，新年新希望對於獅子座而言，是一種可計畫的事實。願有多大，力量就有多強。偏財運亦佳，值得再加把勁。

【處女座】

愛情之月，創業之月，精彩之月……。磁場十分豐富，守護星、木星和太陽匯聚在「冒險宮位」，代表機會將如潮湧，這一年的精彩就是從接受挑戰開始。

【天秤座】

五星匯聚的天象，出現在天秤座的家庭宮位，對於一年的開始而言，這是一種回歸原點再出發的象徵。生命找到初衷，將重拾向前的動力。

【天蠍座】

新年新希望，這是個充滿歡樂氣息的月份，旅遊將會是最為理想的開運策略。有意思的是，抱持旅遊的心境面對人事物，也同樣具有強大的開運能量。

【射手座】

好的開始，就是成功的一半。新年新希望，金錢宮磁場十分理想，具有創造財富與幸福的能量。家庭運勢因而大好，搬家、入宅、修造或購買屋宅，宜順勢而為。

【摩羯座】

新年一開始，水星就加入了「超世紀會相」，五星連結天象出現在摩羯座，這是個絕佳設定年度目標的時刻，願有多大，力量就有多強！

【寶瓶座】

金星寶瓶之月，幸運的磁場帶來了貴人氣息。財利運勢隨著新年的步伐，飄散著新鮮的味道，那是賺錢的味道。家庭氣氛也是如此，敞開大門迎接這股好氣息。

【雙魚座】

歡喜迎新年，快樂指數和幸運指數將成正比。人脈磁場是活絡的，因此祝賀元旦快樂是必要的。愛情方面，不宜舊帳重提，否則只會自討沒趣。

★本圖、文經時報出版授權，摘自《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》

★作者陶文，身兼《工商時報》週日版「一週股市先探」、每日「股市黃曆」、《Money錢雜誌》「易經論股」、《非凡商業週刊》「財經趨勢另類觀察」專欄主筆，更廣受《非凡電視》、《中廣》、《東森》等節目熱烈邀訪。不僅嫺熟東方易卦、天象與西方星座，在國際財金趨勢觀察與投資分析預測上更有深厚顯著的功力，被譽為是台灣「易經財經專家」。