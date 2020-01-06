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12星座「心動暗號」大揭秘　金牛不主動表達愛、魔羯只對你特別

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▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲每個人表達喜歡和愛的方式不同。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

「心儀的對象到底喜不喜歡我？」，是不是卡在情關時，都會這樣默默問自己，或是尋求身邊軍師朋友們的幫助，就希望可以看懂那個對象，是不是也在剛好喜歡自己，而12星座喜歡一個人的表現，和表達愛的方式又是如何呢？《星座好朋友》整理出各星座的「心動暗號」，可不要再傻傻錯過了！

牡羊座

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牡羊天生坦率直接的個性，表達愛的方式就是坦率告白，如果牡羊沒有向你表示心意，那他就是沒有喜歡你。

金牛座

金牛表達愛的方式很委婉，不太會主動去表達愛意，但面對喜歡的人主動示愛，會在短時間內就做出回應。

雙子座

雙子天生擅長甜言蜜語，想知道他真正的心意，就是看他能不能說到做到，不再只是用嘴巴說愛你。

巨蟹座

巨蟹在愛情中比較被動，大多時候總是在逃避，當他不再逃避你的付出，就代表巨蟹對你有一定的好感。

獅子座

獅子毫不吝嗇於表達心意，若是真的愛你一定會表白，但僅僅表白還不代表就是真心，關鍵是他是否對外承認你的存在

處女座

處女不是很喜歡表露心意，但如果他真的喜歡你，就會有意無意的暗示你，在生活的細微處表達愛意。

天秤座

天秤非常在意別人的想法，當他真的對你心動時，會處處徵求朋友的看法，甚至透過朋友打聽你的心意

天蠍座

天蠍心動時會小心翼翼，默默關心著你的一切，他認為若是你也喜歡他，那你一定會知道他的心意。

射手座

射手表達愛的方式是試探，用幽默開玩笑的方式說出心意，這樣即使被你拒絕了，彼此之間也不會那麼尷尬。

魔羯座

魔羯表達愛的方式很內斂，沒有長時間相處根本不會發現，看似對待他人都很用心，但其實他只有對你特別而已

水瓶座

水瓶不會直接表達感情，會用當朋友的方式試探你，相處的同時一邊默默了解你，直到你通過他們的考驗。

雙魚座

雙魚表達愛的方式很明顯，會迫不急待的出現在你身邊，或是親手寫下心意交給你，若是喜歡他就要好好把握。

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關鍵字：

12星座心動暗號星座好朋友

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