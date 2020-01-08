　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

夫妻大吵！爸在孩子面前「當場殺死媽」下秒割腕自盡…女兒衝下樓哭喊：救命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼夫妻大吵！爸殺死媽「下秒割腕自盡」女兒全目睹。（圖／翻攝自微博）

▲事發地區目前已被警方查封。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一對夫妻昨（7）日上午因為起了口角爭執，男方竟在孩子面前當場將女方殺死，隨後跑回房內割腕自盡。女兒目睹一切後哭著跑下樓求救，「救命！爸爸殺媽媽了！」社區清潔員得知狀況後，立刻報警求助。遺憾的是，媽媽經過搶救後仍舊宣告不治，爸爸則脫離生命危險，等待警方審訊。

綜合陸媒報導，這對夫妻都是再婚，各自帶著一個女兒共同住在陝西省西安市一處社區；夫妻7日上午8點多疑似為了感情問題大聲爭執，男方情緒失控之下竟直接將妻子殺害，隨後跑進房間內反鎖房門，拿起刀子朝手腕猛力割下。這駭人的過程全被兩個女兒目睹，她們邊哭邊衝出家門大喊，「媽媽被殺了！救命！」

有目擊者表示，爸爸行兇後就跑回房內，絲毫不管媽媽死活；受傷的媽媽則痛苦地爬出家門倒在樓梯間。社區清潔員此時恰好正在進行打掃工作，看見女子模樣悽慘，便火速報警求助。當地派出所也緊急派員警到場了解事情原委，不料女子早已死亡，只好趕緊進屋將割腕男子送醫搶救。

▼附近住戶都難以想像，自己家隔壁竟然發生恐怖命案。（圖／翻攝自微博）

▲▼夫妻大吵！爸殺死媽「下秒割腕自盡」女兒全目睹。（圖／翻攝自微博）

據悉，女子最終不幸身亡，行凶男子則脫離生命危險，正在接受警方調查。發生慘案的房屋目前都被警方貼上封條，同樓層的住戶表示，當天早上7點半離家的時候還沒聽到什麼動靜，沒想到過沒多久就發生了命案，讓他相當驚訝。

也有鄰居透露，平時很少看到男生，也不清楚對方是做什麼的；死亡的女子則疑似是從事網拍工作，因為她經常在樓下發送快遞。警方至今僅回應，男子已被逮捕，案件的具體情況還需釐清。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／武漢不明肺炎擴散　南韓出現首例疑似感染患者
準備要打仗了！美國「第82空降師」整裝赴中東部署
王瞳徹底切割艾成！癡纏8年「討回50萬」開庭當天躲到加拿大
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

丈夫結紮2次！輸精管「剪斷+電燒」絕育…1年後人妻竟懷孕了

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

2019第四季消費者信心指數　香港68.7墊底不敵台陸澳

華聞快遞／甘肅省蘭州新區拓絲路「通道經濟」：促國際貨運「滿出滿進」

女學生指控性侵！中國傳媒大學前副校長蔡翔被「雙開」

環時總編胡錫進：中國積極準備和美國簽署第一階段協議

夫妻大吵！爸在孩子面前「當場殺死媽」下秒割腕自盡…女兒衝下樓哭喊：救命

「最美護士」楊昆娥街頭跪地急救少年　貧苦歷程曝光

兩岸新媒體創業大賽落幕　12項目入圍總決賽

車窗浮現垂死掙扎手影！她遭老公鎖車內...「漸進式窒息」虛弱求救

嚴防武漢肺炎！香港藥局口罩全缺貨...職員「每日補貨200盒」

改「金拱門」影響營運？　中信將轉讓中國麥當勞93億股權

雪地中追飛盤「一秒變兔子」　大白汪彈跳姿勢超到位！

遠見／七大意見領袖　解密2020大趨勢

雪碧被爆小三偷生娃…喊冤遭打臉！　正宮怒嗆「蜘蛛精」：硬起來買殺蟲劑

紫色花海圍繞旋轉木馬、純白敲鐘　2座薰衣草森林進入最美花期

遠見／工家美術館　用復古台味演繹工地文化

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

遠見／2020年真的會更好？

加強春節期間火災搶救　台東演練過程逼真

2019第四季消費者信心指數　香港68.7墊底不敵台陸澳

伊朗空襲美軍伊拉克基地　官媒證實至少80死200傷！

大陸熱門新聞

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

女駕駛對違停Jaguar連撞11下　警方回應

懷孕母牛屠場赴死…「走三步一跪」求生！

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

老公下車辦事！妻子被反鎖車內險窒息身亡

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

奶奶「繩綁」7歲孫垂降救愛貓

學長嗆丟臉　女孩1年跑4000km暴瘦照曝光

《冰雪奇緣》靈感來源！媽媽一睜眼「陸客在房間」

5歲女童確診患「急性腦壞死」...連爸媽都忘了

新疆爆發「O型口蹄疫」

女大生為買iPhone「盲捐取卵+裸貸」

遭老公鎖車內...她「漸進式窒息」

夫妻大吵！爸殺死媽「下秒割腕自盡」女兒全目睹

更多熱門

相關新聞

魯男酒後抓狂打前妻　恐嚇女兒挨告

魯男酒後抓狂打前妻　恐嚇女兒挨告

桃園市邱姓男子與妻子離婚後心情鬱悶，去年11月晚間幾杯啤酒下肚後至前妻住處要探視女兒，但兩人卻發爭吵，邱男突然爆怒竟在女兒面前把前妻勒頸還壓倒在地痛毆一頓，嚇得女兒嚎啕大哭，邱男還持玩具槍恐嚇女兒「閉嘴」，對前妻辱罵三字經，前妻逃出門外求救，邱男騎電動自行車、手持玩具槍吆喝追逐，警方據報後趕至將邱男制伏送辦，檢方7日偵結依恐嚇危害安全、公共危險等罪嫌將邱提起公訴。

女兒離家上大學！母上網徵保姆

女兒離家上大學！母上網徵保姆

李佳芬心疼老公「過得坎坷」：夫妻相處不必交代

李佳芬心疼老公「過得坎坷」：夫妻相處不必交代

永遠把伴侶當愛人　10招讓婚姻保鮮

永遠把伴侶當愛人　10招讓婚姻保鮮

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

關鍵字：

割腕爭執夫妻爸媽殺害女兒清潔員社區命案

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面