夫妻大吵！爸在孩子面前「當場殺死媽」下秒割腕自盡…女兒衝下樓哭喊：救命

▲事發地區目前已被警方查封。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一對夫妻昨（7）日上午因為起了口角爭執，男方竟在孩子面前當場將女方殺死，隨後跑回房內割腕自盡。女兒目睹一切後哭著跑下樓求救，「救命！爸爸殺媽媽了！」社區清潔員得知狀況後，立刻報警求助。遺憾的是，媽媽經過搶救後仍舊宣告不治，爸爸則脫離生命危險，等待警方審訊。

綜合陸媒報導，這對夫妻都是再婚，各自帶著一個女兒共同住在陝西省西安市一處社區；夫妻7日上午8點多疑似為了感情問題大聲爭執，男方情緒失控之下竟直接將妻子殺害，隨後跑進房間內反鎖房門，拿起刀子朝手腕猛力割下。這駭人的過程全被兩個女兒目睹，她們邊哭邊衝出家門大喊，「媽媽被殺了！救命！」

有目擊者表示，爸爸行兇後就跑回房內，絲毫不管媽媽死活；受傷的媽媽則痛苦地爬出家門倒在樓梯間。社區清潔員此時恰好正在進行打掃工作，看見女子模樣悽慘，便火速報警求助。當地派出所也緊急派員警到場了解事情原委，不料女子早已死亡，只好趕緊進屋將割腕男子送醫搶救。

▼附近住戶都難以想像，自己家隔壁竟然發生恐怖命案。（圖／翻攝自微博）



據悉，女子最終不幸身亡，行凶男子則脫離生命危險，正在接受警方調查。發生慘案的房屋目前都被警方貼上封條，同樓層的住戶表示，當天早上7點半離家的時候還沒聽到什麼動靜，沒想到過沒多久就發生了命案，讓他相當驚訝。

也有鄰居透露，平時很少看到男生，也不清楚對方是做什麼的；死亡的女子則疑似是從事網拍工作，因為她經常在樓下發送快遞。警方至今僅回應，男子已被逮捕，案件的具體情況還需釐清。

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