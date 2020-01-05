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獨／明道胞兄勒斃妻兒後自盡　手機電量滿格未鎖「與友人對話」曝

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▲▼內湖3屍命案，警方鑑識中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖林男殺妻兒後上吊3屍命案，警方鑑識中。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

5日下午台北市內湖山區安泰街發生林姓男子一家三口陳屍竹林內的驚悚案件！警方初步調查，林男以電工束帶先後勒斃老婆、兒子後，再以綁貨用的白色棉繩綁上竹子上吊身亡；從林男的手法來看，顯示其死意相當堅決。

▲▼內湖三屍命案，明道哥哥，遺體上車送往一殯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖三屍命案警方封鎖現場，遺體上車準備送離現場。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，林姓男子的弟弟是知名男星明道，林男之前在外積欠上千萬元賭債，都是靠藝人弟弟幫忙周轉還債，但林男嗜賭如命、花錢欠債如無底洞，明道身心俱疲，決定不再出手金援。

▲▼明道哥哥欠下千萬債務，勒殺妻小後於內湖山林輕生，明道與父親接獲噩耗後前往現場配合警方調查。（圖／記者黃彥傑攝）

▲藝人哥欠下千萬債務，勒殺妻小後於內湖山林輕生，藝人與父親接獲噩耗後前往現場配合警方調查。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，5日中午林姓男子與老婆陳女、就讀國小兒子（12歲）三貼共騎機車到內湖區安泰街191巷福德宮前停好機車，然後3人循旁邊登山步道上山，林男約步行200公尺後，走入登山步道旁的駁坎、往下到山坡旁的竹林。

林男以電工束帶先後將兒子、老婆脖子綁上束帶勒死，小朋友脖子兩側頸部滲血，林男再上吊輕生，讓目擊報案的登山客嚇得驚呼尖叫，趕緊報警處理。

更讓警方訝異的是，林男似乎已經計畫好身後事，警方到場後發現林男手機電量飽滿，而且並未如同一般民眾把手機上鎖，初步檢視林男手機LINE對話，發現他與一名僅有綽號的朋友對談，透露自己欠債累累遭到逼債：「我已經不想活了！」友人回訊勸告：「有甚麼事情我們聊聊、你別激動」；警方初判，林男因積欠上千萬元賭債，才會以激烈手法殺掉親兒、老婆再自縊，堅決求死意圖讓警方也不寒而慄。

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