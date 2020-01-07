酒後探視女兒遭拒！男抓狂爆打前妻　騎電動車持玩具槍一路追打

▲桃園市邱姓男子去年11月酒後因細故在女兒面前爆打前妻成傷，還持玩具槍恐嚇女兒閉嘴挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子與妻子離婚後心情鬱悶，去年11月晚間幾杯啤酒下肚後至前妻住處要探視女兒，但兩人卻發爭吵，邱男突然爆怒竟在女兒面前把前妻勒頸還壓倒在地痛毆一頓，嚇得女兒嚎啕大哭，邱男還持玩具槍恐嚇女兒「閉嘴」，對前妻辱罵三字經，前妻逃出門外求救，邱男騎電動自行車、手持玩具槍吆喝追逐，警方據報後趕至將邱男制伏送辦，檢方7日偵結依恐嚇危害安全、公共危險等罪嫌將邱提起公訴。

檢警調查，44歲的邱姓男子曾有家暴前科，並遭判刑確定，去年11月2日下午3、4點至晚間7時左右，邱男在親友住飲用啤酒，隨後騎乘電動自行車至前妻住處想探視女兒，但邱男醉醺醺的引起前妻不滿，兩人發生口角爭執，邱男在12歲女兒面前將前妻壓倒在地飽以老拳毆打頭部、胸部與背部等處，並以手緊緊勒住前妻脖子，還辱罵三字經，女兒當場被嚇哭。

邱男手持玩具槍還對著女兒大喊「閉嘴！」前妻趁邱男略為放鬆之際逃出屋外求救，邱男則騎著電動自行車自後追趕，路人發現邱男手持玩具槍追逐女子急忙報警，警方據報趕抵現場將抓狂的邱男制伏在地，發現身上有濃濃酒味，酒測後酒測值濃度高達每公升0.68毫克，依公共危險、傷害等罪嫌送辦。



邱男在檢方偵訊時辯稱，因前妻不讓他看女兒才情緒失控找前妻理論，但否認有勒頸、打人等爆走行為，當天喝酒後連站都站不穩，是前妻拉他衣服，才導致兩人跌倒在地；但前妻與女兒則駁斥邱男辯詞，前妻驗傷與出具醫院驗傷診斷證明等證據佐證，檢方7日偵結依恐嚇危害安全、公共危險等罪嫌將邱提起公訴。

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