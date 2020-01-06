女兒離家上大學！母上網徵保姆「照顧女兒生活」：幫她洗衣煮飯

▲嬤嬤因為女兒要上大學，上網徵了一名保姆照顧女兒的生活起居。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

小孩上大學以後，父母心中多少會有點擔心，不過大陸湖北襄陽的劉姓女子因為女兒要上大一，擔心自己無法照料女兒的生活起居，因此上網誠徵保姆，代為照顧女兒。這起徵人貼文引起大陸網友熱議。有人認為，「連基本的生存能力自理能力都不會就別上大學了」；也有人說明，「人家自己的錢，愛幹啥幹啥。」

綜合陸媒報導，劉姓女子在微信朋友圈上發文指出，由於女兒準備上大一，希望能徵到一名照顧女兒生活起居的保姆，「工資待遇優！年後開學即能上班。」

徵人啟事上寫到，保姆限制年齡位在45歲到52歲之間，性別要求為女性，需要會做家常菜，上班地點在襄城區的大學城附近，工作內容包含洗衣、煮飯、打掃房間等日常工作。

劉姓女子說，女兒上大一之後，與住家有段距離，丈夫與自己工作忙，還要做生意，如果在學校、家中兩邊跑，很難照顧生活起居，「然後想到請個保姆照顧她也方便一點，他們學校也有好多這樣的。」

▼這名媽媽的徵人啟事讓網友看傻了。（圖／翻攝《法治貴州網》）



劉女指出，女兒對保姆的要求只有一點，「比我強就行」，不管花多少錢都沒有關係，「只要孩子好都行」，「給她洗衣做飯，這樣孩子也方便一點，省得她也擔心我們。」

這項徵人啟事在網路上發酵，不少大陸網友罵成一團。有人認為，「說白了就是生活不能自理咯，跟錢不錢有什麼關係」、「連基本的生存能力自理能力都不會，就別上大學了」、「應該自理了，上大學就要學會獨立」、「大學就意味著成年，以前沒學會的東西現在就應該開始學了。」

不過也有人說明，「人家自己的錢愛幹啥幹啥」、「沒必要說三道四，人家的生活條件沒必要會這些，又不是每個人都要會洗衣服會做飯」、「經濟能力達到了無可厚非呀」、「現在很多人都不會，只不過這位媽媽發到了網上。自己也不會的就不要說別人了。」

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