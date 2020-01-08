美軍基地遭「伊朗數十枚飛彈」攻擊　白宮火速回應

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

美國在伊拉克的兩處基地於當地時間8日凌晨遭到多枚火箭彈攻擊，伊朗當局稍後證實是伊朗革命衛隊所為，旨在報復美國暗殺少將蘇萊曼尼（ Qassem Soleimani ）。白宮發言人葛里斯漢（Stephanie Grisham）指出，川普總統已經得知消息。目前還不清楚美軍將如何回應。

葛里斯漢發表聲明指出，「川普總統已經得知消息，正在密切監控狀況，並與國家安全小組討論對策」。

五角大廈隨後也發表聲明，證實伊朗攻擊了美國位在伊拉克的設施和基地，並發射了十多枚飛彈，

「很明顯地，這些飛彈是從伊朗發射，並針對美軍在伊拉克的兩處設施，我們正在進行初步的戰鬥損傷評估」。聲明指，基於伊朗先前揚言要攻擊美軍，這幾處基地先前已經處於高度戒備狀態，「我們正在評估狀況以及如何回應，將會採取必要措施保護美國人民、夥伴以及區域的盟友」。

美國參議院院長裴洛西則在民主黨員的會議中得知此消息，CNN報導，她在會議上告訴所有成員「祈禱吧」。

CNN報導，美國國放部長埃斯柏（Mark Esper）辦公室已經致電給伊拉克的總理，消息人士稱，美國和伊拉克政府高層之間已經進行了交流。