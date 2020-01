更／伊朗發動2波攻擊「鎖定美國空軍基地」　白宮：川普今晚不發表全國談話

記者詹雅婷/綜合報導

美方稍早已證實伊拉克境內2基地遭到飛彈攻擊,根據伊拉克安全人員向CNN透露的最新訊息,伊朗向美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」(Ain al-Assad airbase)發射13枚飛彈。CNN也指出,白宮正計畫讓總統川普在美國時間7日晚間發表全國談話,目前確定時間仍未定,但地點預計會在白宮的橢圓形辦公室;但白宮官員透露,川普今晚不會發表談話。

伊朗是在當地時間8日凌晨1時30分(美東時間下午5時30分)展開空襲行動,美方正在評估初步損害;在襲擊消息傳出後,國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)及國防部長艾斯培(Esper)已抵達白宮。美方官員透露,目前並未有美國人員傷亡消息傳出。

衛報報導,多家外媒皆報導川普稍晚發表全國談話的可能性極高,但白宮現階段尚未證實;根據CNN最新消息,川普今晚不會發表談話,目前蓬佩奧、艾斯培、副總統彭斯皆已離開白宮。白宮新聞秘書葛瑞珊(Stephanie Grisham)則說,今晚也不會發表書面聲明。

稍早伊朗媒體Tasnim news agency報導,針對伊拉克境內阿薩德空軍基地的第2波攻擊已經開始。

Confirmed: The WH is planning for a possible address from President Trump tonight. Plans could change but I’m told aides are working on it.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.