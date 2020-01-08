蘇萊曼尼是個怪物！　川普：「殺死他是復仇」拯救許多人

▲ 川普親自下令殺害蘇萊曼尼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗為替革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）復仇，8日凌晨空襲伊拉克境內美軍基地。美國總統川普（Donald Trump）此前對此表示，蘇萊曼尼是個「怪物」，死前正策劃一場大規模襲擊，殺死他拯救了許多人的性命，但不再威脅打擊伊朗文化遺址。

川普於美東時間7日在白宮橢圓形辦公室被問及發動空襲的原因時提及，蘇萊曼尼過去在伊拉克與阿富汗對美國人發動襲擊，「這對我們來說是復仇。他是個怪物，但現在不再是了，他已經死了。」

川普進一步說明，「我知道他的過去非常可怕，被歐巴馬政府指定為恐怖份子。我們殺了他，因此挽救很多條生命，很多人的生命被拯救了。他們在策劃一些事情，你們會得到相關消息，國會許多人明天就會聽到相關消息。」針對是否攻擊伊朗文化遺址，川普表示，他會遵守法律。

另一方面，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）當地時間7日稍早也針對與伊朗情勢表示，並不後悔提向川普提出殺害蘇萊曼尼這個極端選擇，「如今是時候將恐怖組織老大趕出戰場了。」

伊朗官媒稍早宣稱，8日凌晨向伊拉克2處美軍基地發射至少15枚導彈，無一被攔截，造成美軍設施受損嚴重，包括一架直升機，但美國官方尚未證實。川普稍早僅表示，目前正在評估損失狀況。

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