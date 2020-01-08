影／民調：5成美國人不滿川普伊朗政策！　7成預料「不久後開戰」

▲ 川普親自下令狙擊蘇萊曼尼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國狙殺伊朗革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），點燃伊朗怒火，8日凌晨對伊拉克境內美軍基地發動空襲。最新民調指出，美國民眾越來越不滿總統川普（Donald Trump）處理伊朗問題的方式。且大多數美國成年人預料，美伊將在不久後開戰。

《路透社/易普索》（Reuters/Ipsos）6日至7日針對美國民眾進行調查，7日公布結果顯示，53%美國成年人不贊同川普處理伊朗問題的方式，較2019年12月中旬針對同個問題的調查結果高出約9個百分點；39%民眾「強烈反對」川普對伊朗的行動，較去年12月提升10個百分點。

各黨派對此反應不一，民主黨與無黨派人士過去一個月來對此表示反對，共和黨人士立場則沒有改變。約九成民主黨人和五成無黨籍人士不贊同川普，共和黨則約有一成。另一方面，選擇支持川普的則有一成民主黨人、四成無黨籍及八成共和黨人士。

蘇萊曼尼被殺後，川普整體支持率表現穩定。民調顯示，41%美國民眾肯定他的執政表現，54%對此表示反對，但近幾天更擔心與伊朗開戰的風險。《路透社/易普索》3日至6日進行的民調顯示，41%美國人認為伊朗是美國「迫在眉睫的威脅」，較2019年5月的類似調查結果高出17%。

調查發現，多達71%美國人認為未來幾年內會和伊朗開戰，較上次調查提升多達20個百分點。也有越來越多美國人表示，支持美軍先發制人，對伊朗軍方發動攻擊。民調數據指出，27%美國人認為應該率先下手，較去年5月數字高出15%；另有41%民眾反對。

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