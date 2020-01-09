伊朗私訊美國「好我們幹完了」　川普政府新風向：空襲刻意避開美軍密集地

▲伊朗透過至少3個外交管道傳訊美國，示意不會再有進一步攻擊行動。台上為伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗「蘇萊曼尼行動」發射了16枚飛彈轟炸2處美軍基地，引起美國和全球高度緊張；正當美國總統川普和國防部長等人疲於回應媒體、安定民心，而軍中正在評估攻擊後續時，美方收到伊朗傳來的多封訊息，明確表達「OK，我們幹完了」。

CNN引述知情人士指出，伊朗從8日接近晚間開始，透過包括瑞士和其他國家在內至少3個管道，內容全都試圖向美方傳達同一個訊息 ─ 「伊朗想要讓美國知道，復仇行動已經結束了，現在端看美方怎麼回應。」

▲伊朗8日凌晨向美軍發射地對地彈道飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲美國從本土派出6架B-52轟炸機（B-52 Stratofortress）抵達印度洋駐軍基地，迫使伊朗進入射程範圍內。（圖／取自美國愛德華空軍）

美伊兩國政透過中立國瑞士的外交管道互通信息，根據瑞士外交部門和熟知管道人士指出，儘管這條管道一向暢通，但在此一危及時刻，美伊兩國仍在進行信息交換，本身就是一件值得注意的事，不過消息並未指出最近一次的對話是何時。

一項聲明指出，瑞士對於美伊兩國的高度緊張，和伊朗最近的報復行動感到憂心，並呼籲各界必須自制再自制。

伊朗8日凌晨轟炸行動結束後數小時內，即透過國營媒體向外界表示突襲相當成功，造成美軍至少80死200傷，但並無任何實據能證明；伊朗當日晚上也開始尋求和美方傳達「和平訊息」。與此同時，白宮和五角大廈在轟炸發生後，正在計畫如何回應，也試圖和伊朗表達對中東地區軍事活動的憂慮。





▲川普針對空襲發表談話，重申不允許伊朗擁核，並強調美軍實際上並無任何人員傷亡。（圖／路透）

美國國家安全會議（簡稱國安會，NSC）尚未就伊朗的「和平通知」做出任何回應，不過數名官員都向CNN記者透露，川普政府高層已經開始相信，伊朗在針對美軍基地執行轟炸行動時，有故意避開美方人員真正密集的地點。

川普8日數度透過推特和本人發表聲明談話指出，美軍人員一切安好，而且空襲之初，美軍基地的早期預警機制很快奏效，根本就沒有伊方所為的「空襲成功」，因為無人傷亡。他也指出當前伊朗的復仇之火，應該就要燒盡，「看起來伊朗開始退讓了，這對憂心忡忡的各方來說是一件好事，對世界而言更是非常好的消息。」

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