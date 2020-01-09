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機身驚見「明顯彈孔」　航空專家：可能跟馬航MH17一樣被擊落！

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▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

▲專家分析飛機照片，認為不可以排除遭擊落的說法。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

伊朗8日動盪不安，在以導彈襲擊美國駐伊拉克軍營後，烏克蘭國際航空（UIA）一架波音客機墜毀，導致176人死亡。伊朗當局雖然排除恐怖攻擊，不過專家認為，殘骸可見明顯的彈孔，飛機有可能被擊落。

《太陽報》報導，伊朗初步推測是技術問題導致墜機，現場也進行封鎖，同時拒絕將黑盒子交給波音或美國當局。許多航空專家如今揣測，飛機可能遭到擊落。航空風險監控組織OPS表示，「我們建議一開始就假定這是類似於馬航MH17的擊落事件，直到有明確證據證明並非如此。」

航空專家也拿出墜機現場的照片，聲稱在機身與機翼都可見明顯彈孔。另一名專家布雷（Julian Bray）並不認為這是引擎故障所導致的墜機事件，「這很不尋常，你原本預期可能會見到一些殘骸，但在這邊只能見到碎屑。」不過他也補充，現在就判定墜機原因還太早，其他專家對此表示同意。

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

▲罹難者家屬擁抱彼此。（圖／路透）

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，烏克蘭國際航空執行副總梭斯諾夫斯基（Ihor Sosnovsky）8日透過聲明表示，考量到機組人員的工作經驗，墜機不太可能是失誤所導致，「要在德黑蘭機場起降並非易事，所以過去幾年來，UIA都是利用這個機場對波音737機組人員進行訓練，以及檢驗機組員的危機處理能力。根據我們的紀錄，飛機已經爬升到2400公尺的高空，而機組人員的經驗使得人為疏失可能性幾乎為零。我們甚至不考慮這項可能性。」

目前伊朗當局已找到飛機的黑盒子，雖然受損，但還是可以找回數據。然而《路透社》指出，伊朗拒絕將紀錄器移交給國際當局。烏克蘭駐伊朗大使館最初推估是引擎故障，隨後又刪除聲明，在調查結束前不會發表正式評論。

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

▲航空專家認為失事原因不單純。（圖／路透）

根據伊朗媒體報導，這架波音737客機是因為「技術問題」墜毀，並援引一名航空公司負責人表示，還沒有宣布進入緊急狀態。伊朗道路和運輸部發言人比尼亞茲（Qassem Biniaz）聲稱，飛機的一個引擎著火，導致飛行員失去控制。不過烏克蘭外交部表示，這架飛機是2016年的新飛機，上一次檢查才是兩天以前的事。

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

▲墜機現場可見許多碎片。（圖／路透）

這架飛機當時載有167名乘客與9名機組人員，烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）證實，其中包括82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人、10名瑞典人、4名阿富汗人、3名德國人、3名英國人。（乘客名單點此）

機組人員的名單則為機長Volodymyr Gaponenko、飛行教員Oleksiy Naumkin、副機師Serhii Khomenko，其他空服人員為Ihor Matkov、Kateryna Statnik、Mariia Mykytiuk、Valeriia Ovcharuk、Yuliia Solohub、Denys Lykhno。

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