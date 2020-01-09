　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普失控惹到伊朗！美眾議院將表決...限制總統「戰爭權利」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

伊朗7日向美軍駐伊拉克的基地發射飛彈報復，衝突加劇。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）宣布將在當地時間9日展開投票，試圖限制川普的權力，要求總統在對伊朗展開任何軍事行動前，都要取得過國會授權。

在國會山莊的閉門簡報會議結束之後，裴洛西向記者宣布，眾議院將會在9日展開投票表決一項決議案，強制要求川普在對伊朗進行任何軍事行動前，都要經過國會授權。這項議案由議員斯洛特金（Elissa Slotkin）提出，8日晚間進入法規委員會，隔日表決。

裴洛西表示，「國會的成員們都對川普政權的對抗伊朗決定，以及缺法戰略性的做法感到嚴重、緊急的擔憂，不論是限制總統的《戰爭權力法》或是今天的簡報會，都無法解決我們擔心的問題」、「美國與全世界都無法承受戰爭」。

《紐約時報》報導，先前許多民主黨參議員不滿川普的政權給予他「製造戰爭」的權力，也在參議院提出一系列的措施和議案，要求川普在30天內停止任何對伊朗的軍事行動，除非國會投票批准。

這場簡報會議引起許多民主黨人不滿，認為政府模糊其詞，沒有交代任何重點，共和黨參議員麥克·李（Mike Lee）則向現場記者表示，他決定要支持民主黨提的決議案，「他們只講75分鐘，但從頭到尾只要我們乖乖的，不要向公眾批判統的行為，這真的太瘋狂了」，這一點讓他改變心意。他還稱這場簡報可能是他看過最糟的一次。

另一名共和黨參議員保羅（Rand Paul）也決定倒戈，「我將會支持這項『戰爭權力』解決方案，我想我們需要談論如何分化權力」。李和保羅都表示，他們在其他政治議題上仍支持川普，但這件事情不行。但兩人要投票支持的是參議員凱恩（Tim Kaine）先前在參議院提出「戰爭權力法案」，與裴洛西宣布的不同。

ET快訊
陳揮文深夜公布大彩蛋　「韓粉不要焦慮」：吃好睡好等投票
小年夜就放假「保證10年不變」　下次過年也7天、大後年爽休1
快訊／武漢不明肺病鑑定出爐　病原體為「新型冠狀病毒」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／波音客機墜毀「人為疏失機率趨近0」　FAA解讀2400m高空突消失：災難性事件

川普失控惹到伊朗！美眾議院將表決...限制總統「戰爭權利」

伊朗私訊美國「好我們結束了」　川普政府新風向：空襲刻意避開美軍密集地

10隻獅子遭屠殺奪16命！歹徒翻牆餵毒雞肉後「鼻爪直接割走」

美股3大指數漲！市場預期「美伊衝突碰天花板」　投資人信心回升　

巴格達「綠區」遭2枚火箭彈攻擊　距美國大使館不到100公尺

哈利梅根退居幕後！　突襲聲明「卸下資深皇室成員身分」

高恩棄保潛逃黎巴嫩…親自召開記者會　控訴日本檢方侵犯人權

川普沒開戰！打臉伊朗空襲「根本無人傷亡」　呼籲一同擁抱和平

LIVE／川普公開說話了！　回應伊朗空襲美軍駐伊拉克基地

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

高雄「貪食蛇」再現！為韓衝選票 韓粉組車隊造勢...旗海覆蓋街頭

影／波音客機墜毀「人為疏失機率趨近0」　FAA解讀2400m高空突消失：災難性事件

川普失控惹到伊朗！美眾議院將表決...限制總統「戰爭權利」

伊朗私訊美國「好我們結束了」　川普政府新風向：空襲刻意避開美軍密集地

10隻獅子遭屠殺奪16命！歹徒翻牆餵毒雞肉後「鼻爪直接割走」

美股3大指數漲！市場預期「美伊衝突碰天花板」　投資人信心回升　

巴格達「綠區」遭2枚火箭彈攻擊　距美國大使館不到100公尺

哈利梅根退居幕後！　突襲聲明「卸下資深皇室成員身分」

高恩棄保潛逃黎巴嫩…親自召開記者會　控訴日本檢方侵犯人權

川普沒開戰！打臉伊朗空襲「根本無人傷亡」　呼籲一同擁抱和平

LIVE／川普公開說話了！　回應伊朗空襲美軍駐伊拉克基地

林德交易傳聞滿天飛　印地安人：他會出現在開季名單

女會計夜店慶生遇性騷「嚇到早產」　櫃哥摟腰8萬元飛了

大選倒數48hrs「韓國瑜起風了」！　公佈關鍵決勝點：韓粉不用煩惱

移工變成賢內助　洪雪春照顧夫婿15載真愛令人動容

不二家牛奶妹搭上藤原浩變潮了！多邊形切面公仔超酷　

釜山玩樂新去處！「樂天世界Magic Forest」主題樂園2021年開幕

ITZY新人獎連拿7座！禮志感言「GAON變金唱片」　2老么2種傻眼反應笑翻網友

台中國中生遭霸凌！學長電擊棒圍毆打破頭　「血流滿身」孤獨到終站

影／波音客機墜毀「人為疏失機率趨近0」　FAA解讀2400m高空突消失：災難性事件

2020新春假期東北踩點密境大探勘！跟著SUBARU XV一起追日出

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

退居幕後！哈利夫妻聲明「卸下資深皇室成員」

10隻獅子遭屠殺奪16命　鼻爪全被割走

伊朗3外交管道私訊美國：好我們結束了

遊民睡覺遭縱火　瞬間成火球身亡

伊朗刻意避美軍　分析：作秀空襲

澳洲野火燒掉一個南韓　傷亡動物10億隻

波音飛機墜毀　伊朗拒交黑盒子

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

撕毀《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

安養院殺人魔45min殺19人　首次開庭起乩被迫中止

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

更多熱門

相關新聞

美股3大指數漲！市場預期「美伊不開戰」

美股3大指數漲！市場預期「美伊不開戰」

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

伊朗刻意避美軍　分析：作秀空襲

伊朗刻意避美軍　分析：作秀空襲

伊朗報復美軍　「砍斷美國的腿」

伊朗報復美軍　「砍斷美國的腿」

關鍵字：

眾議院美國伊朗北美要聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

即／東吳21歲樂團男女自殺　1吊死1勒亡

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面