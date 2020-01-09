影／波音客機墜毀「人為疏失機率趨近0」　FAA解讀2400m高空突消失：災難性事件

▲到處可見罹難者衣物行李。

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭航空波音737-800客機於8日清晨，在德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）墜毀，機上176人全數罹難；儘管黑盒子已經找到，但伊朗政府拒絕交由波音公司解讀紀錄。美國情報部門目前僅能透過現有資料和照片進行失事原因分析，而航空公司最新研判結果，人為操作失誤機率近乎於零。

CNN報導，要判定這架屬於烏克蘭航空的波音客機失事原因還言之尚早，但網路上公開的飛行數據或許能提供一點線索；根據瑞典商業客機即時動態資訊網站「Flightradar24」的圖表顯示，波音737-800客機自8日上午6點11分起飛，3分鐘後抵達8000英呎（2438公尺）高空，接著數據便突然消失。





▲烏克蘭客機空難，殘骸四散各地。（圖／路透社）

美國聯邦航空管理局（FAA）幕僚長戈德法（Michael Goldfarb）表示，這種情況「非常不尋常」，相較於引擎或機件故障，更有可能一場災難事件，「當數據突然在8000英呎高空消失，代表有什麼災難性的事件發生了，導致飛機沒有辦法再和塔台聯絡。」

烏克蘭國際航空（UIA）執行副總梭斯諾夫斯基（Ihor Sosnovsky）8日在一項聲明中指出，該架飛機機組人員經驗豐富，因此實在很難將肇因歸咎於人為疏失，另外還有很重要的因素是，德黑蘭的伊瑪目機場基本上就是波音737客機機組人員的訓練場地。





▲▼救難人員搬運遺體，行李內個人物品四散。（圖／路透社）

梭斯諾夫斯基表示，「要在德黑蘭機場起降並非易事，所以過去幾年來，UIA都是利用這個機場對波音737機組人員進行訓練，以及檢驗機組員的危機處理能力。根據我們的紀錄，飛機已經爬升到2400公尺的高空，而機組員的經驗使得人為疏失可能性幾乎為零。我們甚至不考慮這項可能性。」

UIA公布機組員飛行時數，機長佳朋內柯（Volodymyr Gaponenko）有1.16萬小時，領航員納武金（Oleksiy Naumkin）為1.2萬小時，副駕駛寇門柯（Serhii Khomenko）也有7600小時的飛行時數。

由於事件發生時間點異常敏感，時值美軍空襲擊殺伊朗沙場靈魂人物 ─ 「聖城軍」少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），而作為回應，伊朗發射16枚地對地彈道飛彈攻擊2處美軍基地的後續態勢發展關鍵期，波音737墜毀就容易顯得內幕重重。

初傳的原因包括「伊朗機管局擊落」、「發動機故障」等；儘管黑盒子是解讀失事原因的關鍵，也在短時間內被尋獲，但出於波音公司是美國企業，伊朗嚴正拒絕交由波音解讀紀錄，但還未決定會送往何方。伊朗機管局長阿貝札德（Ali Abedzadeh）明確表示，美國在調查的任何程序步驟上「都會被排除在外」，「我們不會把黑盒子給美國工廠（波音）」。

對此，FAA的戈德法表示這很正常且符合國際慣例，若將一般情況套用在此次事件，身為事發地點的伊朗理應主導調查，烏克蘭及航空公司則是配合的角色，但美國在此次事件裡的角色，只是「飛機由美國波音製造」，因此沒有權利介入調查。他說，「如果黑盒子因為壞掉而難以解讀，世界上有三大頂尖實驗室，一個在英國，一個在法國，一個則是美國國家運輸安全委員會（NTSB）。把黑盒子交給這三個機構任一個，都是非常正常的。」

美國官員告訴CNN記者，情報部門已就現有的照片等資料著手進行研究，分析爆炸發生最初，是由機身內部或是外力影響，但尚未發現任何明顯的跡象。