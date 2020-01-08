童小芸延平市場拜票　與選民誠心交心

▲國民黨台南市立委候選人童小芸，再次到北區延平市場拜票，並力推她的12條政見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委候選人童小芸，再次到北區延平市場拜票，這是她參選立委以來第4次來北區延平市場的拜票，心誠則靈，童小芸用心、有心、耐心三心合一基層走透透，與選民誠心交心，換得選民熱情的接待。

童小芸提出12條政見，是參選立委4個多月來，一步一腳印用心拜訪選民、交換心得，與基層民眾共同創造出的政見。童小芸認為這12條政見，每一條政見都很重要，不僅對國家、社會關係至鉅、與我們子孫未來幸福更是息息相關；童小芸如果當選立委，一定辦理問政說明會，傾聽基層的聲音、了解基層的需求，將基層的聲音由下而上帶入國會，向中央反映來執行。

關於童小芸的政見，65歲以上市民健保費繳納部分，目前六都中只剩台南市市民需自己繳納，其他五都都是政府編列預算繳納。桃園市在2015年新市長上任後，新政府即編列預算由政府繳納，另外其他四都由政府繳納的時間比桃園更早，自不在話下。

台南市長2015年選舉，國民黨提名黃秀霜參選，已提出65歲以上市民健保費政府繳納，可惜沒有勝選。童小芸說我們不是二等公民，該繳的稅金一毛錢都不能少，一樣在中華民國憲政體制下，享受的權利差距竟是如此之大，這是非常、非常不合理的。尤其一般家庭比較拮据者，有父母要奉養、有子女要教養、還要維持家庭正常開支，實是苦不堪言。童小芸苦民所苦，積極提出65歲以上市民健保費政府繳納的政見。

童小芸說，青年學生就學貸款申請資格有一定資格限制，還需經過嚴格審核，能合乎申請資格者，整個家庭經濟一定是屬較弱勢。據報紙登載，教育部認為：『如果學貸免息，恐有所謂的「套利風險」』，這實是小鼻子小眼睛的防賊心態，真讓人不敢苟同。2019年10月28日各媒體大篇報導：「台華獎邁入第15年，去年有86國、1549人獲得獎學金，今年提升到89國、1609人，再創歷年新高。教育部國際及兩岸教育司代理科長林欣蓓表示，非邦交國學生獲得台灣獎學金，由教育部提供學雜費補助及生活津貼；邦交國受獎生則由外交部補助機票費及生活費。」

童小芸看到台華獎學金的報導，真為本國窮學生叫屈，政府對台灣學生與外國學生的待遇差距竟是如此之大。針對這些青年學生有心向學，我們本來就更要給於讚賞與鼓勵。教育是翻轉人生、脫離貧困最佳的捷徑，中興以人才為本，為國富民強，早期台灣流行一句「來來來，來台大；去去去，去美國」。為了提升年輕學生的競爭力，童小芸主張「青年學生就學貸款，利息由政府全額補助。學生只還本金即可。」更希望能擴大青年學生的外國留學、遊學等交流以提升台灣青年人才的國際視野。所以，童小芸主張就學貸款由政府吸收，學生只付本金即可。



童小芸強調，政府的首要條件是代表公平正義，代表人民來執行公權力。政府要改革就要與基層民眾在一起，當前很多政府的改革案件，常以「政府沒有錢」作為「否決不該做」。童小芸一路走來傾聽人民的聲音，將來會認真打拼來為選民服務，永遠與民眾再一起；童小芸的12條政見合情合理，一定會堅持來落實實踐。

►用途多，可舒緩、鎮定肌膚