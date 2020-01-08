蔡英文諷韓國瑜砸錢宣傳　自嘲「沒對手那麼多廣告資源」

▲韓國瑜。（圖／攝影中心）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜被爆出「砸上億買廣告」衝刺選情，總統蔡英文則陸戰、空戰齊發！近日推出競選影片「一個拉一個」系列，找來台北市議員「呱吉」邱威傑拉抬，貼文中還暗酸國民黨總統候選人韓國瑜「沒有對手那麼多的廣告資源」。

蔡英文表示，離1月11日投票日越來越近了，只剩下4天。這個週六，你已經準備好去投票了嗎？是不是已經準備好，跟你的家人、同學、好朋友一起去投票了呢？



蔡英文說，4天之後，台灣的未來將由你們來決定。這段時間以來，我相信大家都有感覺，也都很焦慮。好像有一股力量，要把台灣往後拉。我們想要進步，這股力量卻想要擁抱保守，我們想要民主自由，這股力量卻想要卑躬屈膝。



蔡英文提到，看到幾百公里外的地方，有許多年輕人走上街頭，為了自由奮力一搏。回頭看看我們自己，如果我們這一代人，沒有守住台灣，未來走上街頭的，很可能就是我們的孩子。



蔡英文感謝呱吉，願意挺身而出呼籲年輕人回家投票。各位辣台派，關心香港、在乎台灣的你，你的一票，將會影響未來四年的台灣。



最後，蔡英文說，「我沒有對手那麼多的廣告資源」，只有你們每一個人，請大家幫忙分享，讓更多人看到。