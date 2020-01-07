自嘲民進黨南投2立委候選人是「憨人」　蔡英文籲「讓激戰區變勝選區」

記者羅志華／台北報導

選舉倒數，民進黨總統候選人蔡英文於7日晚間6點，在南投縣草屯鎮陳府將軍廟廣場，舉辦造勢活動，在總統蔡英文於晚間7點42分，與民進黨眾人在台上「大團結」時，現場活動來到最高潮，民眾紛紛站起來搖旗吶喊，由於民進黨自2000年以後，在南投「沒贏過」，蔡英文除了力挺蔡培慧、陳癸佑2位區域候選人外，也笑稱他們是「憨人」（台語），敢在南投艱困選區。

▲蔡英文南投造勢，笑稱2位南投立委參選人是「憨人」，呼籲大家出來投票支持，要讓激戰區變成勝選區。（圖／翻攝民進黨臉書）

南投晚間造勢民進黨可謂精銳盡出，交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰、正、副總統候選人蔡英文、賴清德紛紛到場造勢，林佳龍提出近日的空汙問題，狠酸「就算換了市長，空氣有變好嗎？」，讓台下民眾笑成一片，更端出政見牛肉，表示將更照顧南部觀光。

▲總統蔡英文7日晚在南投縣草屯鎮陳府將軍廟廣場造勢，現場民眾約8000人，反應相當熱烈。（圖／記者白珈陽攝）

賴清德一上台就高喊「2020，台灣要贏」，迎來台下民眾一陣歡呼，他力讚蔡培慧在立院推動113條農業法案，更喊出若總統蔡英文連任，要讓農民也有退休金，並拜託現場民眾，「勝負就在最後三天，一定要把大家都找回來投票」。

當總統蔡英文與民進黨眾人上演「大團結」時，現場活動來到最高潮，蔡英文表示，以往南投選區民進黨都「差一點點」，這次她看到南投民眾的熱情，且很多年輕人都站出來了，區域立委候選人蔡培慧、陳癸佑當選「就差你一票」，要讓南投激戰區變成「勝選區」，讓民進黨「拚過去」。

總統蔡英文再批國民黨廣告攻擊不斷，卻「連個案子都講不出來」，更表示「民進黨跟國民黨不一樣」，要做國民黨不敢做、不會做的改革，也呼籲大家拒絕黑金買票，「民眾手中每一張選票，都能改變南投、守護台灣，一定要支持護國保台第一品牌–民進黨」。

我沒有遲到，是時間遲到了！