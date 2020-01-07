李佳芬台中造勢痛批：不要讓民進黨「矇在護主權底下胡作非為」

記者黃孟珍、孫于珊／台中報導

距離大選只剩3天！國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬7日下午3時，到台中東勢東聖宮與立委江啟臣及其妻子一同參拜拉票，每人拿3柱香祈求大選順利，李佳芬更捧花、端水果、舉金紙鞠躬再拜，盼韓國瑜能成功當選。李佳芬還當眾痛批不要讓民進黨「矇在護主權底下胡作非為！」因為她認為最重要的就是做好「民生經濟」，讓老百姓過好日子。

▲李佳芬至台中東勢東聖宮參拜拉票，同時痛批民進黨別矇在「護主權底下胡作非為！」（圖／記者黃孟珍攝）

身穿白色無袖上衣的佳芬姐，為夫征戰來到富有濃厚客家文化的台中東勢，於東聖宮參拜完後，她左手拿麥克風、右手激動比畫致詞，先是秀了一段客家語，然後代表老公韓國瑜深深一鞠躬表達感謝。接著她說道，「中華民國」4個字是由客家人建立的，稱讚客家人非常勇敢！並笑稱自己能吃苦是因為身上留有閩南及客家2大血統。

佳芬姐再講到經濟面，她說，最近許多觀光業非常可憐，連軍公教都慘不忍睹！教育面的學貸與課綱問題也令人堪憂，她認為重視教育的台灣人之所以願意讓孩子背學貸，是因為生活太苦了！並呼籲要加強中英文雙語教育，讓孩子們更有國際競爭力。因此認同要「恢復特偵組」，痛批民進黨執政時期，在網路上扼殺民眾的言論自由，每個縣市都「敢怒不敢言」，更強調不要讓民進黨矇在「護主權」底下胡作非為、貪汙腐敗，別再欺騙好百姓了！因為喊話護主權最容易，什麼都可以不用做。

佳芬姐認為，其實只要做好民生經濟，比什麼都重要！因為政府的目標就是要讓老百姓過好日子！最後廟方送上有「包中」之意的吉祥物包子、粽子，有「大吉大利」涵義的橘子，以及期盼選戰開出「好彩頭」的白菜頭等來給這次造勢活動畫下句點，希望讓韓國瑜及江啟臣皆凍蒜。

►不要只看李佳芬，也要關注「美麗秘方！」

【更多新聞】

►影／倒數3天選舉！韓國瑜出征基隆拜開漳聖王 拿「白菜頭」盼當選

►遊戲區好恐怖！男童遭「第三條腿」戳屁屁還被摸鳥 退休翁判拘30天

►台61線警示車遭撞翻！賓士男恍神高速追撞 車體凹爛險斷腿