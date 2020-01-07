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遊戲區好恐怖！男童遭「第三條腿」戳屁屁還被摸鳥　退休翁判拘30天

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▲▼公園,遊樂場,溜滑梯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小男童在遊戲區嬉戲，竟遭退休老翁用拐杖戳弄屁股，還被隔褲摸鳥性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

國小老師下午帶著學生們開心到北市大安區成功國宅遊戲區玩耍，不料其中一名男童小楷（化名）竟遭在場一名退休老翁性騷擾！包括拐杖戳屁股、隔褲摸鳥等，令其他學生看到該老翁都感到害怕躲開。老翁被依故意對兒童犯性騷擾罪，處拘役30日，得易科罰金3萬元。

事發於2017年11月27日下午3時許，原坐在門口遊戲區前椅子上的老翁看到一群孩子們開心玩耍，隨即興奮上前詢問：「你乖不乖？不乖我就打屁股！」等語後，趁小楷與其他3名孩童在樹叢、溜滑梯處嬉戲時，竟手持枴杖戳弄小楷臀部數下，再利用小楷爬到攀爬架上時，再伸出淫手，隔著小楷外褲猛摸其生殖器。

老翁落網後，於訊據時皆否認犯行，辯稱他都老了，不管是生理上或心理上都無性騷擾的意圖，僅因喜歡小孩才上前與他們嬉戲，且並未以拐杖或手碰觸小楷臀部、下體等隱私部位，同時強調過程中縱有身體接觸，也屬玩鬧性質，並無任何惡意！

然而小楷證稱，「我不想要再被老翁摸」，並認為老翁「怪怪的、摸得很誇張」；其他在場孩童也證稱，覺得老翁很變態，很多同學被他「欺負」，大家都跑到攀爬架上要躲他等語；其中一名孩童更說，他有看到老翁用手摸小楷的雞雞，還一直摸，讓他嚇到右腳的涼鞋都掉了，而老翁竟用拐杖把涼鞋勾走，拿在手裡後坐回椅子上，他只好跟大家一起過去把鞋子拿回來後趕快跑走。

法官透過現場監視錄影畫面，見老翁有追逐孩童等行為，加上孩童們的證述，顯見老翁舉止已使孩童們感到嫌惡、恐懼，因此認為老翁的說法全是卸責之詞，不足採信。法官審酌老翁碩士畢業、年事已高、雙耳重聽，患有失智症造成認知功能缺損，又始終否認犯行等一切情狀後將他判拘。

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