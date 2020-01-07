台61線警示車遭撞翻！賓士男恍神高速追撞　車體凹爛險斷腿

▲銀色賓士休旅車凌晨高速撞翻墊後的警示工程車，釀3傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、孫于珊／苗栗報導

台61線西濱快速公路苗栗縣通霄鎮路段7日凌晨1時許，一輛銀色賓士休旅車竟高速追撞一輛警示工程車！致警示車180度側翻，賓士車頭也全爛。所幸警示車內的2人僅受輕傷，而賓士駕駛45歲黃男左大腿骨折，經送醫治療後並無生命危險。

▲警示工程車遭追撞後，90度翻覆！所幸車內2人僅受輕傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

當時警示工程車隊正執行押運危險物品的任務，因此行駛在外側車道的墊後警示車負責提醒後方來車減速慢行，以確保安全。不料，墊後警示車駕駛40歲施男與副座助手33歲形男，見到後方一個車頭亮燈後，就突然被追撞，整台車90度側翻躺在內車道，車內2人因僅受輕微擦傷，自行爬出車外。

▲賓士休旅車則車頭撞爛、車體凹陷擠壓到駕駛座，致駕駛人受困車內，受有左腿骨折！（圖／記者黃孟珍翻攝）

賓士車駕駛黃男的傷勢較嚴重，他因精神不濟、一時恍神，在高速猛烈衝撞後，整台車失控，橫向噴飛停在外車道上，車頭全爛、駕駛座部位的車體也凹陷變形，致擠壓到黃男，讓他受困在內。救護人員到場後，連忙使用破壞器材將他救出，發現黃男左大腿骨折，經送醫開刀急救後，目前住院觀察中。

這起車禍，經測雙方駕駛均未酒駕，詳細事故原因仍待進一步確認釐清。而車禍現場直到凌晨3時許才清理完畢，恢復正常通車。

▼救護人員動用破壞器具將賓士男救出送醫，目前住院觀察中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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