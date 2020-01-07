倒數3天選舉！韓國瑜出征基隆拜開漳聖王　拿「白菜頭」盼當選

▲韓國瑜出征基隆與立委候選人宋瑋莉一同拜開漳聖王，並收下白菜頭盼當選。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、孫于珊／基隆報導

11日即將大選！7日上午11時，熱烈的歡呼聲「韓國瑜凍蒜！」支持著們迎接來到基隆輔選立委候選人宋瑋莉的國民黨總統候選人韓國瑜！韓、宋2人一同到奠濟宮參拜開漳聖王，期盼順利當選；奠濟宮主任委員謝文賢也為他們各自奉上白菜頭，祝福未來將有「好彩頭」，韓能順利坐上總統大位、宋則當上立委寶座。

在廟方的帶領下，韓國瑜及宋瑋莉拿著一根香炷，虔心鞠躬參拜。完成儀式後，熟悉的口號也再次高喊，「國瑜、國瑜、韓國瑜！凍蒜、凍蒜、韓國瑜！」「瑋莉、瑋莉、韓國瑜！凍蒜、凍蒜、韓國瑜！」「國民黨勝利！」韓、宋2人也接收下白菜頭，預示會有「好彩頭！」

韓國瑜致詞表示，不管我們做什麼事，天上的神都在看著，現在社會「苦人」非常多，希望基隆未來與宋瑋莉一起打拼，開創更美好的未來，帶給台灣社會更祥和的一面，最後並祝大家幸福快樂。宋瑋莉致詞也說，相信開漳聖王一定有聽到我們的心聲，讓韓國瑜及宋瑋莉都當選！

▼韓國瑜到基隆輔選立委候選人宋瑋莉。（圖／記者郭世賢攝）

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